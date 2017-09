Teniški konkvistador znova osvojil Ameriko

NEW YORK – Če bi igrala ragbi ali kriket, ta sta v Republiki Južni Afriki izjemno priljubljena športa, potem Rafael Nadal ne bi imel nobenih možnosti. Tako pa je Južnoafričan Kevin Anderson v finalu odprtega teniškega prvenstva ZDA moral položiti orožje pred enim največjih igralcev tenisa vseh časov. Največjim od vseh? Tudi to je vprašanje, a najprej opišimo dogodke, zaradi katerih ima Nadal 3,7 milijona razlogov, tudi dolarjev oziroma nekaj več kot tri milijone evrov, toliko je bila nagrada za zmago, da se veseli novega velikega uspeha. Majorčan je Andersona, zanj je bil to prvi finale turnirja za veliki slam, brez težav odpravil s 6:3, 6:3 in 6:4 in osvojil svoje tretje, še 2010. in 2013., OP ZDA, ta se seveda igra na trdih igriščih.

Rafa ima zdaj v zakladnici šestnajst zmag za grand slam, Švicar Roger Federer denimo devetnajst, letos pa je 31-letni španski teniški konkvistador osvojil še turnir na svojem priljubljenem pariškem pesku. Zanimivo, Federer je v žep pospravil druga dva turnirja za veliki slam, Avstralijo in Wimbledon. »Res neverjetno, kakšno leto je za menoj. Sezona je že od začetka izjemna, ena najboljših v karieri. Lepše se je ne da končati. Še vedno čutim ljubezen in strast do tenisa, vsakič, ko pridem na igrišče, čutim tekmovalno živčnost. Dokler bo tako, bom igral,« je po zmagi navrgel Rafael Nadal. Ta je bil proti 31-letnemu tenisaču, ki na turnirjih do New Yorka še nikoli ni prišel dlje od četrtfinala, velik favorit, dobil je namreč vse štiri medsebojne dvoboje, zdaj še petega. Balearčan je na ameriškem prestolu zamenjal lanskega zmagovalca Stanislasa Wawrinko iz Švice, da so se avtsajderji, kot je Anderson, prebili tako globoko v turnirsko igranje v Flushing Meadowsu, pa gre tudi na račun dejstva, da letos v New Yorku loparja, poleg Wawrinke, niso vihteli poškodovani Andy Murray, Novak Đoković, Miloš Raonić, Kei Nišikori in še nekateri odlični teniški igralci. »Seveda to ni izid, ki sem si ga želel. Odnesel sem veliko pozitivnega, ostali mi bodo lepi spomini, a imel sem tekmeca, ki ve, kako se igra. Na tej vrhunski ravni ima prav takšni tekmovalnost in stalnost,« pa je pripomnil kar 203 cm visoki Kevin Anderson, ki bi po višini lahko bil igralec druge vrste ragbijskega skrama. Južnoafričan, znan po močnem servisu, pa tokrat z začetnimi udarci tudi ni zmogel prebiti Nadalove obrambe. Stara garda, Nadal in Federer, se torej, tudi po težavah s poškodbami, ne da, bo pa zanimivo, ko se bosta v teniški cirkus vrnila še Murray in Đoković. Na igriščih se nam obeta razkošen in bleščav ognjemet.



Nadal utrdil vodstvo Rafael Nadal je z zmago na OP ZDA potrdil prvo mesto na svetovni jakostni lestvici ATP, zdaj ima skoraj 2000 točk naskoka pred Švicarjem Rogerjem Federerjem, ta je prehitel Škota Andyja Murrayja. Slovensko čast še naprej rešuje Blaž Kavčič, ki zaključuje najboljšo stoterico. Blaž Rola je 249., Grega Žemlja 332. Na ženski lestvici WTA pa vodi Španka Garbiñe Muguruza. Ta je bila pred turnirjem v ZDA tretja igralka sveta, nato pa v Flushing Meadowsu prišla do četrtega kroga, kar je bilo dovolj za vrh. Druga je Romunka Simona Halep, tretja Ukrajinka Jelina Svitolina. Med slovenskimi igralkami najvišje ostaja Polona Hercog na 183. mestu.