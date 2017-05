Tenerife v ligi prvakov ustavil slovenski pohod

TENERIFE – S finalnim turnirjem se je na španskem Tenerifu končala uvodna sezona košarkarske lige prvakov. Če bi bile razmere v košarkarski Evropi urejene, pa niso, bi danes slavili novega evropskega klubskega prvaka. Saj ga, a se ve: pravi vladar Evrope bo prvak evrolige, ki je v svoji družini združila najboljših 16 ekipe stare celine, finalni turnir evrolige bo v Istanbulu med 19. in 21. majem. Kljub temu pa je bil finalni turnir Fibine lige prvakov kakovosten, organizacija pa dostojna. Gostitelj je bil Iberostar Tenerife, ki je bil ob turškem Banvitu, francoskem Monacu in italijanskih Benetkah pretendent za naslov. Na koncu se je izšlo po domačih željah. Španci so na krilih trojk (12 iz 26 metov) s 63:59 porazili Turke in se zapisali v zgodovino. Sklonjenih glav so finale zapustili trije naši rojaki, trener Sašo Filipovski in košarkarja Gašper Vidmar in Edo Murić. Vidmar je finale začel dobro, poskrbel je za vodstvo 3:5, potem je do konca tekme štirikrat zgrešil, Murić pa se ni vpisal med strelce. »Čestitam mojim igralcem in strokovnemu štabu. Trdo smo delali in se borili. Naredili smo vse, da zmagamo. Na koncu se ni izšlo. Šteje pot, ki je bila uspešna. Veliko smo se naučili,« je po porazu v finalu povedal Filipovski, ki je letos s Turki že osvojil turški pokal. »Da ne pozabim, hvala tudi navijačem, ki so ustvarili izjemno vzdušje,« je še dodal.



Mikavno za slovenske klube



Dejstva so jasna: zmagovalec lige prvakov Iberostar je v tej sezoni v domači ligi porazil Reala, Barcelono in Baskonio, Banvit je v turški ligi in pokalu opravil z vsemi štirimi evroligaši. Monaco je vodilni klub francoske lige, Venezia pa druga ekipa v Italiji. Zavoljo tega so si roke meli pri Fibi, ki so temu ustrezno organizirali tekmovanje. V uvodni sezoni lige prvakov je nastopal tudi slovenski državni prvak Helios, ki je v predtekmovanju zbral dve zmagi in 12 porazov. Domžalčani niso razočarali, a niso imeli najbolj srečne roke pri izbiri okrepitev, za nameček pa so se med sezono osredotočili na varčevanje in krpanje dolgov iz preteklosti. Tekmovanje je bilo za Helios Suns brezplačno, za to je poskrbela Fiba, ki je honorirala vse sodelujoče klube. Slovenski prvak bo tudi v novi sezoni nastopal v ligi prvakov, ki bo še okrepila finančni vložek v tekmovanje. Prvak bo dobil milijon (letos pol milijona) evrov. V konkurenci za igranje v Fibini ligi prvakov ostajajo še trije slovenski klubi: Krka, Rogaška in Zlatorog, medtem ko se četrti polfinalist Union Olimpija ozira proti evropskemu pokalu, ki ga bo vnovič organiziralo Združenje lige Uleb. Ljubljančani potrebujejo »le« še posebno povabilo. V tekmovanju si mesta v Evropi spet niso priigrali.