Tekma z Nemci lep kazalnik, kam spadajo na EP

ZREČE – Zreče pod obronki Pohorja v zgornjem delu Dravinjske doline so kraj, ki je namenjen tudi turistom oziroma oddihu, na pripravah slovenske rokometne reprezentance za evropsko prvenstvo na Hrvaškem, Slovenci uvodno tekmo igrajo v soboto v Zagrebu z Makedonijo, pa je vse bolj videti kot intenzivna bolnišnična oskrba.



Hud kadrovski hendikep za selektorja Veselina Vujovića je že dejstvo, da krožna napadalca Vid Poteko, ta zaradi poškodbe stopala niti ni bil klican na priprave, in Matej Gaber, temu je na treningu v Zrečah v stopalu počila kost, ne bosta udarna stebra sredine slovenske obrambe. Tretji pivot Igor Žabič pa je denimo imel bolečine v gležnju.



Jure Dolenec in Nik Henigman sta na pripravah delala po posebnem programu, saj okrevata po operacijah meniskusa v kolenu, o nastopu Dolenca na EP bo vse znano danes, ko bo Škofjeločan opravil pregled v Barceloni, kjer si klubsko služi kruh. Jan Grebenc je v preteklih dneh preboleval angino, Borut Mačkovšek pri polni obremenitvi še čuti težave s komolcem, zdravstvene težave Darka Cingesarja, nategnjena hrbtna mišica, in Nika Medveda, njega je na prijateljski tekmi z Iranom zgrabilo rame, pa nista hujše narave.



Za zmago nad Nemčijo bomo verjetno morali odigrati tekmo nad svojimi zmožnostmi.

Zato pa se je v petek na dopoldanskem treningu poškodoval kapetan Vid Kavtičnik. V eni od akcij si je strgal kožo med prstoma na levi dlani, gre za roko, s katero strelja, zaradi tega so ga v celjski bolnišnici oskrbeli tako, da je dobil pet šivov. Kavtičnik je moral nekaj dni strogo počivati, šive bo moral nositi deset dni, današnji pregled pa bo že nakazal ali ovrgel njegov nastop na prvenstvu stare celine. Je pa kapetanova udeležba, ta se je sicer vrnil po operaciji kolena, ki si ga je poškodoval v tekmi za bronasto odličje na svetovnem prvenstvu, zdaj pod velikim vprašajem. Slovenijo poleg tega, da bo zaradi odsotnosti Poteka in Gabra močno oslabljena na položaju krožnega napadalca, zdaj čaka tudi težava na položaju desnega zunanjega igralca, saj sta Dolenec in Kavtičnik za uvodno zagrebško igranje še v rubriki neznano.



Še trdneje stopiti skupaj

Torej, skrbi več kot dovolj. Ali lahko med tem skrb vzbujajočim zdravstvenim stanjem v slovenski reprezentanci pred EP potegnemo kakšne primerjave z nemško izbrano vrsto, ki je pred zadnjim starocelinskim tekmovanjem na Poljskem zaradi poškodb doživela kup odpovedi, na koncu pa presenetljivo osvojila evropski naslov, smo povprašali namestnika kapetana Marka Bezjaka, igralca Magdeburga, ki seveda odlično pozna nemško prizorišče in tamkajšnjo nrav. »Kakšnih paralel z Nemci ne bi povlekel, smo reprezentanca zase. Ubadali se bomo s svojimi težavami, ki so nastale. Matej Gaber je zelo pomemben za nas, a jokali ne bomo. Vsi drugi, ki so na igralnih položajih, kjer so zdravstvene težave, bodo odsotne morali dostojno zamenjati, sami kot celotna ekipa pa bomo morali še bolj trdno stopiti skupaj. S kolektivnostjo lahko veliko dobimo, želim si in upam, da bosta Nik in Jure pripravljena za to prvenstvo. Prvi že ima izkušnje z dveh tekmovanj, za Jureta pa vemo, kaj pomeni reprezentanci. Zagotovo bi bilo brez vseh treh zelo težko, z Nikom in Juretom pa bi imeli širino, ki je potrebna za takšen turnir,« je ocenil 31-letni srednji zunanji igralec, ki je blestel pri bronastem pohodu Vujovićevih fantov na francoskih tleh. Po makedonskih potomcih Aleksandra Velikega, no, zaradi političnih točk so se Makedonci celo pripravljeni odpovedati temu perju, pa za slovenske rokometaše v drugi tekmi skupine C v zagrebški Areni sledijo še vedno nepremagljivi Nemci. Zmaga bi bila pomembna zato, ker bi Slovenija, še z uspehom proti Makedoniji, v drugi del tekmovanja v Varaždin prenesla štiri točke. »Predvsem bo pomembno dobiti uvodno tekmo z Makedonijo. Res je že skrajni čas, da se premaga Nemce, a ne bi rad preveč govoril o njih. Tudi pred tekmo kvalifikacij za to EP v Stožicah smo govorili: 'Zdaj je skrajni čas, da jih premagamo.' (Na koncu so Nemci zmagali z 32:23, op. p.) Na njih se bomo normalno pripravili, verjetno bomo morali odigrati tekmo nad svojimi zmožnostmi. Če jih bomo premagali, pa bo to lep kazalnik, kam spadamo na tem turnirju,« je Marko Bezjak izpostavil točke osredotočenosti v slovenski vrsti, ki jo sicer, po Makedoniji in Nemčiji, 17. januarja čaka zadnja skupinska tekma s Črno goro.