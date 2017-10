Takoj hotel na tečaj slovenščine

CELJE – Dvoboj Celja Pivovarne Laško in Kielc v rokometni ligi prvakov je bil pravo veliko družinsko srečanje. Za knežji klub od letošnje sezone namreč igra 20-letni Daniel Dujšebajev, za poljskega prvaka pa njegov 24-letni brat Alex, oba imata špansko državljanstvo. Njun oče, trener Kielc, pa ni nihče drug kot rokometna legenda Talant Dujšebajev, zdaj ga sicer pišejo kot rusko-španskega moža, a njegovih korenin iz Kirgizije seveda ni mogoče zanikati. To družinsko snidenje v dvorani Zlatorog je oplemenitila mati Dujšebajeva, pred tekmo si je ogledala tudi trening Celjanov.

»Vesel sem, da je Dani prišel v Celje, tu je zelo veliko mladih igralcev, kot je on. Veseli me tudi, da ga vadi zelo dober trener, lahko bo igralsko napredoval,« je menil oče Talant Dujšebajev. Tudi trener slovenskih prvakov Branko Tamše pri omembi mladca ni ostal brez besed, pogovor je gladko stekel. »Dani je zelo mlad igralec, šele zares začenja svojo rokometno pot. Menim, da je Celje idealno zanj, zelo hitro vsrka vse podatke, ki jih dobi od mene, in jih na treningih in zdaj že tudi na tekmah dobro izpeljuje. Ima zelo veliko rokometnega znanja, no, njegov oče je sicer dejal, da obstaja neka jezikovna ovira. Reči moram, da so bile njegove prve besede, ko se je na brniškem letališču usedel v avtomobil, kdaj in kje se lahko začne učiti slovenščine. To je zelo zelo pohvalno, ni pa sicer neke prevelike ovire, saj fant tekoče govori angleško, tako da, kar zadeva to, težav ni. Je pa zagotovo dobro, kot je rekel že njegov oče, da je večina ekipe njegova generacija oziroma tu nekje. Ne samo da bo zabijal gole, Dani je izgubil tudi deset kilogramov, kar je zelo pomembno. Verjetno je s tem izgubil nekaj moči, a pričakujem, da bo po novem letu, ko bo okrepil določene mišice, še bolj nevaren igralec,« je še drugi od, recimo jim tako, starejših rokometnih veličin ocenil osebnostno in rokometno vrednost Daniela Dujšebajeva.

Ta mladenič, rojen v španskem Santanderju, sicer pa Celju posojen iz Kielc, je k zmagi nad očetovim in bratovim klubom prispeval pet zadetkov, prešeren po zmagi pa še navrgel: »To je zelo pomembna zmaga za nas. Vem, da si je mati želela, da bi dosegel čim več zadetkov, Kielce pa da bi zmagale, a bo zadovoljna tudi tako. Bo že oprostila, da smo zmagali, zagotovo pa bo srečna zaradi moje igre.«