Švicarji so preizkusili resnost Slovencev

VELENJE – Selektor slovenske rokometne reprezentance Veselin Vujović je pred uvodno tekmo s Švico v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2018 napovedal, da morajo dokazati, da je Slovenija resna reprezentanca in da je on sam resen selektor. Toda v prvem polčasu temu ni bilo tako, saj so ga gostje dobili s 15 : 12. V drugem polčasu so Slovenci stvari postavili na svoje mesto in zmagali z 32 : 27. »Tekmo smo začeli nezbrano, samo gledali smo, namesto da bi tekli. Ob polčasu smo od selektorja slišali nekaj krepkih, da je dosti heca in da si kaj takšnega ne smemo privoščiti pred domačimi gledalci. Dvignili smo ritem igre in na koncu zasluženo zmagali,« je dejal Dean Bombač. Jure Dolenec je povedal: »Drugi polčas smo odigrali na ustrezni ravni. V prvem delu pa smo igrali pod vsako kritiko, tako v obrambi kot v napadu. Njihov vratar je bil odlično razpoložen. Toda na koncu je pomembno le to, da sm osvojili točki. Na prihodnji tekmi na Portugalskem si kaj podobnega ne smemo privoščiti, saj se bomo težko vrnili v igro kot tokrat.«



Kdo gre na EP? Na evropsko prvenstvo, ki bo januarja 2018 na Hrvaškem, se uvrstita najboljši dve reprezentanci iz vsake skupine in najboljša tretja iz sedmih skupin.

Vloga favorita za zmago je bila povsem jasna, toda slovenski rokometaši so v prvem polčasu obračuna v velenjski Rdeči dvorani prepustili šov gostom. Vujović je sicer špekuliral, da nesojenega reprezentančnega upokojenca in kapetana izbrane vrste Uroša Zormana ne bo trošil na tekmah s Švicarji in Portugalci, da pa bo prišel prav v obračunih z Nemci. Toda po približno desetih minutah tekme odmora je moral aktivirati tudi zvezdnika poljskih Kielc, saj tekma niti približno ni potekala po pričakovanjih. Slovenski igralci so razbranili Nikola Portnerja, po neodločenem izidu 5 : 5 so gostje pobegnili na 5 : 7 in potem na 8 : 13, ob polčasu pa je bilo 12 : 15. V prvem delu tekme je zaradi tretje izključitve Blaž Blagotinšek prejel rdeči karton in moral predčasno pod prho. To je bil zadosten opomin za šestouvrščene na avgustovskih olimpijskih igrah v Riu de Janeiru, da v nadaljevanju resneje pristopijo k svojemu poslu. Po odmoru so Vujovićevi izbranci potrebovali trinajst minut, da so povedli s 23 : 22 in postavili stvari na svoje mesto. Vratar Matevž Skok je bil bolje razpoložen od Gorazda Škofa, ob boljšem delovanju obrambe je obranil, kar je moral obraniti, stekla pa je tudi igra v napadu. Na drugi strani so Švicarjem pošlje moči, tako da so se vrstile njihove napake, očitno kakovostnejši in bolj izkušeni Slovenci pa so to s pridom izkoristili. Prednost Slovenije je kmalu narasla na pet zadetkov (28 : 23), vprašanje zmagovalca je bilo rešeno že nekaj minut pred koncem. prvi strelec slovenske vrste je bil Blaž Janc s petimi zadetki, po štiri so prispevali Bombač, Zorman in Gašper Marguč.

V kvalifikacijski skupini 5 nastopata tudi Portugalska in Nemčija, na evropsko prvenstvo se bosta prebili prvo in drugouvrščena izbrana vrsta iz skupine 5. Slovenija se bo v nedeljo v Lizboni pomerila s Portugalsko, naslednji kvalifikacijski ciklus pa bo imela maja prihodnje leto, ko jo čakata dve tekmi z Nemčijo. V prvi polovici junija bo nato še gostovala v Švici in doma igrala s Portugalsko.