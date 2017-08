Sveta trojica premalo za medaljo

LJUBLJANA – Ob koncu priprav na evropsko prvenstvo so tudi naši košarkarji dokazali sebi in drugim, da lahko premagajo resno ekipo. To Hrvaška zagotovo je. Predvsem pa je Slovenija potrebovala (samo)potrditev. »Če sem kaj hotel po dveh porazih v Izraelu, je bila to ta energija, ki smo jo videli na parketu v drugem polčasu,« je svoje fante pohvalil tokrat tudi sam izredno energični Igor Kokoškov, ki je ob robu igrišča poveljeval ekipi, kot da gre za življenje ali smrt. »No ja, tudi zame je bila to posebna tekma. Zadnjič sem vodil Slovenijo na domačih tleh,« je priznal Kokoškov, ki se po koncu EP poslavlja od slovenske klopi. »Med ogrevanjem sem imel ob pogledu na dvorano solzne oči. To je bila moja zadnja tekma v Sloveniji. A preprosto ne gre več. Moje telo ob napornem ritmu lige NBA ne zmore več,« je bil po obračunu in zmagi proti Hrvatom (74:73) čustven kapetan Goran Dragić, ki je očitno spet dobro tempiral formo. V četrtek je bil pravi vlečni konj. Četudi s krvavimi koleni ali razbito arkado, hotel je zmago. »Ne sme se nam zgoditi, da tako nespametno odigramo končnice tekem,« se slabosti še naprej zaveda tudi Kokoškov, ki ga je zmotilo, da je Slovenija v minuti zapravila naskok devetih točk. Še kako očitno je bilo, da je končnico obračuna odigrala brez Gorana Dragića, ki je moral s petimi osebnimi napakami na klop. »V drugem polčasu ste videli pravo Slovenijo. Hrvaška je bila dokaj nemočna, čeprav ima vrsto odličnih igralcev. Dosegla je le 24 točk in imela skupaj 19 izgubljenih žog,« je še poudaril Dragić.

Preostanek ekipe ne sme le spremljati igre Dragića, Dončića in Randolpha.



»Z agresivno obrambo smo tekmo obrnili v svojo korist. Goran Dragić je bil malce nervozen, saj ni vajen evropske košarke. V Sloveniji mu prej zapiskajo korake. A prav Goran je bil tisti, ki je potegnil za sabo moštvo. Za zvezdnika netipično: igral je izjemno obrambo. Vsi so mu sledili,« je Dragića pohvalil trener Krke Simon Petrov, ki se veseli trenutka, ko bo stekel met. Upa pa, da preostanek ekipe pripomore več, ne pa da le spremlja dogajanje okoli svete trojice Dragić&Luka Dončić&Anthony Randolph.