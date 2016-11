Super testi za rise

Na Bledu so se znova zbrali slovenski hokejski reprezentanti, potem ko so se septembra v Minsku spektakularno uvrstili na svoje druge olimpijske igre, tokrat v Južno Korejo leta 2018. Pred izbranci selektorja Nika Zupančiča je pripravljalni turnir, na katerem se bodo pomerili z reprezentancami Latvije (danes ob 19.30), Francije (jutri ob 19.30) in Belorusije (v soboto ob 16.30). Zadnja tekma bo nekakšna revanša po odločilni bitki s kvalifikacijskega turnirja za OI v Minsku, kjer so slovenski oklepniki šokirali Beloruse. Sicer se bodo risi s Francozi in Belorusi pomerili tudi v predtekmovanju svetovnega prvenstva elitnega razreda maja prihodnje leto v Parizu, Latvija pa bo igrala v skupini v Kölnu. Zupančič te dni razpolaga z okrnjeno zasedbo. Prvi as Anže Kopitar ima obveznosti v ligi NHL, prvi vratar iz Minska Gašper Krošelj je zaseden v švedskem klubu AIK, Robert Kristan je brez kluba, napadalca Žigo Jegliča so zadržali delodajalci iz KHL-ligaša Slovana iz Bratislave, se pa po poškodbah vračata preverjena napadalca David Rodman in Boštjan Goličič.



Reprezentanca Slovenije – vratarji: Matija Pintarič (Lyon), Luka Gračnar (Salzburg), Žan Us (Sij Acroni Jesenice); branilci: Klemen Pretnar (Yunost Minsk), Sabahudin Kovačević (Yunost Minsk), Aleš Kranjc (Sij Acroni Jesenice), Luka Vidmar (Frederikshaven), Andrej Tavželj (Angers), Matic Podlipnik (Lyon), Maks Selan (Olimpija), David Planko (Olimpija); napadalci: Rok Tičar (Avtomobilist), Jan Muršak (CSKA Moskva), Robert Sabolič (Admiral), David Rodman (Sij Acroni Jesenice), Boštjan Goličič (Grenoble), Ken Ograjenšek (Gradec), Žiga Pance (KAC Celovec), Miha Verlič (VSV Beljak), Žiga Pešut (Olimpija), Nik Pem (Olimpija), Aleš Mušič (Olimpija), Anže Ropret (Olimpija), Anže Kuralt (Grenoble).