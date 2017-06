Štejeta le zmagi, opravičil ni

LJUBLJANA – Čas je, da se pokažejo (bronasti) junaki. Slovensko rokometno reprezentanco drevi v Schaffhausnu s Švico in v soboto v Kopru proti Portugalski namreč čakata odločilni tekmi za uvrstitev na evropsko prvenstvo januarja na Hrvaškem. Položaj v skupini je takšen, da si je EP že zagotovila zadnja evropska prvakinja, Nemčija, Slovenija pa mora, da se izogne vsem dvomom, dobiti oba zadnja dvoboja. »Največji licemerec na svetu bi bil, če bi iskal opravičila za kar koli,« se pomembnosti izzivov zaveda tudi slovenski selektor Veselin Vujović.

Zaradi izjemno dolge in naporne sezone pa ima velike težave pri sestavi moštva. Zaradi poškodb ni kapetana Vida Kavtičnika, Deana Bombača, Darka Cingesarja, Nika Henigmana in Vida Poteka, Boruta Mačkovška muči komolec in bo proti Švici igral le v obrambi, Blaž Janc pa je za dvoboj s Helveti odpisan, saj si je v nedeljo na dopoldanskem treningu zvil gleženj. Torej tu je priložnost za debitante Matica Verdineka, Igorja Žabiča in Patrika Lebana. »Predvsem bi se ozrl na nas, da sami sebi dokažemo, da ni razloga za strah pred tema reprezentancama, da smo boljši in da spadamo v višji kakovostni rokometni razred,« meni član Montpelliera Jure Dolenec, ki se za novo sezono seli v Barcelono