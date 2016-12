Stari grehi Union Olimpije

LJUBLJANA – Za Union Olimpijo sta peklenska meseca, ko so se tekme vrstile kot po tekočem traku, ekipa pa je le menjavala prevozna sredstva na poti do naslednjih prizorišč. Zmaji so imeli realne rezultate ob spoznanju, da tako poceni ekipe v zadnjih 25 letih ni bilo. Tudi zato je klubskemu vodstvu uspelo zagotoviti sredstva za nemoteno delovanje in poslovanje. »Poudariti moram, da smo redno plačani. Treba je vedeti, da govorimo o povsem drugačnih številkah, kot so bile v preteklosti. A bistveno je, da to prihaja redno,« je klubsko vodstvo pohvalil trener Gašper Okorn. Kako bo v prihodnje, pa še ni povsem jasno. Čeprav v klubu zatrdijo, da ni bojazni. A grehi iz preteklosti trkajo na vrata. V tem hipu štirje primeri ogrožajo klubske finance. Ker nekdanjemu ogledniku igralcev Draganu Janjiću in trojici igralcev Luki Rupniku, Jaki Brodniku in Dinu Muriću niso izplačali dogovorjenih zneskov, so svojo pravico poiskali na športnem arbitražnem sodišču (CAS) v Lozani. Največ dolgujejo Janjiću (43.030,13 evra), sledijo pa Murić (25.000), Brodnik (19.123,58) in Rupnik (7413,35). Skupaj je to nekaj več ko 90 tisočakov, za nameček pa bo morala Union Olimpija plačati sodne stroške (vse skupaj okoli 15.000), saj je primer izgubila.



Brez novih registracij



»Tudi mi smo bili obveščeni o odločitvah arbitražnega sodišča. Za nazaj v tem hipu ne moremo narediti nič, saj proces enostavne prisilne poravnane ni zaključen,« pojasni direktor ljubljanskega kluba Matevž Zupančič. Kaj bodo zmaji naredili, še ne vedo natančno. Opcij je več: pričakovati je, da bodo poskušali najti skupen jezik z upniki in se dogovoriti za do klubskega računa prijazno dinamiko. Morda pa svoje terjatve do igralcev celo prodajo ali najdejo koga, da bi zagotovil poplačilo dolga. Ko bo dogovor sklenjen, mora klub o tem obvestiti tribunal, ki potem umakne sankcije. O odločitvi arbitražnega sodišča je bila obveščena tudi Košarkarska zveza Slovenije. Ta odločitev Union Olimpiji preprečuje registracijo novih igralcev. S tem zeleno-beli v tem trenutku nimajo težav, saj noben tujec ne razmišlja, da bi zapustil Ljubljano. »Precej zanimanja je bilo za Brandona Jeffersona, nekaj tudi za Nikolo Jankovića. A sta oba, pa tudi njuni zastopniki, ocenila, da je najbolje, da nadaljujeta kariero v Ljubljani, kjer se dobro razvijata,« je pojasnil trener Okorn, ki upa, da bo sezona minila brez večjih pretresov. Verjetno pa bo prišel še kakšen pozdrav z arbitražnega sodišča, saj je še kar veliko upnikov, ki čakajo na svoj pošteno zasluženi denar. Med njimi je Gašper Potočnik, ki je zmaje vodil v lanski sezoni, pred dnevi pa je našel delo na Madžarskem (klub Körmend). Union Olimpija mu dolguje 40.095,63 evra. Med upniki so tudi Vlado Ilievski, Blaž Mahkovic, Mitja Nikolič, Vasilije Vučetić, Kenny Gregory, Haris Čučović...