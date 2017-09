Srebrni olimpijec po dolgem času spet na stopničkah

MILANO – V italijanski Ivrei poteka predzadnja tekma svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Prvi dan finalnih preizkušenj je kajakaš Peter Kauzer osvojil tretje mesto, kanuistka Alja Kozorog pa je bila deveta. Kauzer je za zmagovalcem Čehom Vitom Prindišem zaostal 2,16 sekunde. Drugo mesto je osvojil Američan Michal Smolen.

Prvič je v finalu nastopila 20-letna Alja Kozorog z Mosta na Soči in bila deveta. Kar z 11 sekundami prednosti pred drugouvrščeno je zmagala Avstralka Jessica Fox, vodilna v skupnem seštevku.

Preostali slovenski predstavniki kanuistka Nina Bizjak ter kajakaša Martin Srabotnik in Žan Jakše so obtičali v polfinalu. v nedeljo čakajo nastopi še kanuiste Benjamina Savška, Luko Božiča in Jureta Lenarčiča ter kajakašici Evo Terčelj in Uršo Kragelj.