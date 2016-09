Srebotnikova in Klepačeva v četrtfinalu

NEW YORK – Slovenska ženska teniška dvojica Katarina Srebotnik in Andreja Klepač se je uvrstila v četrtfinale odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku. V osmini finala sta bili 13. nosilki s 7 : 6 (3) in 6 : 0 boljši od rusko-nemške dvojice Ala Kudrijavceva in Sabine Lisicki.

Odločilen je bil najbrž prvi niz, v katerem sta Slovenki pri zaostanku 5 : 6 rešili tri zaključne žogice, kar je tekmicam vzelo moralo in sta v nadaljevanju povsem popustili.

»Uvrstitev v četrtfinale je lep dosežek. Obe sva ubranili točke, tako da ne bova zdrsnili na lestvici. Do konca dvoboja sva bili zbrani, saj sva se dobro zavedali, da sta se tekmici sposobni vrniti. Pri 5 : 0 pa sva vendarle vedeli, da preobrata ne bo,« je po zmagi dejala Srebotnikova.

V četrtfinalu se bosta pomerili s petima nosilkama, Rusinjama Jekaterino Makarovo in Jeleno Vesnino. Z njima sta letos igrali že nekajkrat, a vedno ostali praznih rok. »Vedno sva bili blizu, a hkrati daleč. Upam, da nama bo tokrat vendarle uspelo streti ta oreh,« se nadeja Klepačeva. Srebotnikova pa jo dopolnjuje: »Lahko bova povsem sproščeni, nimava česa izgubiti. S tekmicama se ne obremenjujeva, doslej žreba za naprej nisva niti gledali.«