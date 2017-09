Srbi bronasti

KRAKOV – Srbska moška odbojkarska reprezentanca je po zmagi nad Belgijo s 3 : 2 (17, –22, –19, 22, 12) osvojila bronasto kolajno na evropskem prvenstvu na Poljskem. Finalna tekma med Rusijo in Nemčijo se bo v drevi v Krakovu pričela ob 20.30.

Srbi so sicer v sobotnem polfinalu vodili z 2 : 0 v nizih proti Nemcem, vendar vseeno izgubili. Za Srbijo je to četrta bronasta kolajna na zaključnih turnirjih stare celine, pred tem jo je osvojila tudi v letih 2005, 2007 in 2013, največji uspeh pa je dosegla 2011, ko je na zaključnem turnirju v Avstriji in na Češkem osvojila zlato odličje.