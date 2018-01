Sram ga je, ker prvakom Evrope ne more dati višje nagrade

LJUBJANA – Za Košarkarsko zvezo Slovenije je izjemno uspešno rezultatsko leto, ki ga je zaznamoval naslov evropskih prvakov v Istanbulu. V vitrine je prišla tudi srebrna medalja ženske vrste do 20 let, članice pa so prvič igrale na evropskem prvenstvu. Z uspehi in problemi se vsak dan ubada tudi generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije (KZS) Rašo Nesterović, ki ne skriva, da ga še bolj kot delo na zvezi mika dnevna akcija ob parketu.

Leto 2017 je za nami. Se kdaj zalotite in se sprehodite do pokala evropskih prvakov, ga pobožate, morda pobrišete prah z njega?

»Pokal je spravljen na varnem. Sicer pa ga ne hodim gledat. Je le dokaz nekega dela, generacije in trenutka. Zdaj je treba iti dalje, delati naprej. Pokal je bil. Kaj bo naprej, bomo videli. To je tako kot v ligi NBA: včeraj je včeraj, danes je danes. Na včeraj ne moreš vplivati, za jutri ne veš, kaj bo, danes pa lahko kaj narediš.«

Zlobni jeziki pravijo, da niste ravno primerni za generalnega sekretarja, da pisarniško delo ni za vas. Rezultati pa gredo vam v prid.

»Mogoče res nisem primeren za to delo. Po drugi strani pa..., kdo pravi, da se kot generalni sekretar ukvarjaš le s papirji. Naloge na KZS so jasno razdeljene. Že res, da pridem zjutraj v pisarno in najprej preverim aktualne zadeve, potem pa sledijo številni sestanki. Trudim se okoli zadev, ki bi jih rad premaknil, naredil boljše za prihodnje rodove.«

