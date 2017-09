Sposobni za nekaj več

Včeraj smo odigrali najboljšo tekmo na evropskem prvenstvu. O tem ni dvoma. Slovenija je prevladovala nad Francijo in tako demantirala vse, ki niso verjeli, da lahko na tak način doseže pet zmag. Pokazali so, da ekipa premore širok arzenal košarkarjev, ne le štirih ali petih, morda šestih. Vsakdo, ki pride s klopi, pokaže svojo moč in pripomore k uspehu. Sicer ne bi tako opravili z Grki in Francozi. Sam nisem bil tak optimist pred zadnjima dvema tekmama. A prav ta zadnja, proti Franciji, je bila tako rekoč končana že po 15. minuti. Slovenija je kontrolirala potek, Francija ji ni mogla priti do živega. Pa je to poskušala; tudi s provokacijami. Ni šlo.

Goran Dragić je v tem hipu najboljši igralec na eurobasketu.

Naša ekipa, tudi klop in stroka, so ostali mirni, ko so prišli Francozi na -9 in -12. Verjetno ste tudi vi opazili, da v slovenski vrsti tako rekoč ni akcij oz. njihovega klicanja. To je ta ameriški način igranja, ki ga zagovarja selektor Igor Kokoškov. Goran Dragić je tu tako močan, da lahko mirno prebije prvo obrambno linijo, potem pa išče proste soigralce. Pred prvenstvom smo se bali, kako bo z našimi centri. Pa je bil strah odveč. Gašper Vidmar, Žiga Dimec, Anthony Randolph in tudi Edo Murič so vsaj enakovredni v skoku ali pa celo prekašajo tekmece. Za branilce smo tako ali tako vedeli, da so boljši in močnejši del ekipe. Centri ne zaostajajo! Slišal sem, da je nekatere motilo, ker je Goran na prvi in drugi tekmi bolj razigraval sebe. Pa ni bilo tako. Dejansko je bilo treba na prvi tekmi proti Poljski zmagati in upravičiti vlogo favorita. V ekipi smo imeli polovico debitantov, zato je logično, da je Goran prevzel odgovornost nase in naredil, kar se od njega pričakuje. Če ste pozorno spremljali, so se skozi vseh pet tekem priključevali preostali soigralci. Tudi včeraj jih je Goran razigraval in razigral, pa je še vedno dosegel 22 točk. Menim, da je v tem hipu najboljši košarkar na tem evropskem prvenstvu! Za do zdaj odigrano lahko rečem le kot Srečko Katanec: Kapo dol. Vse, kar sem povedal, in pohvale naši vrsti se bo pozabilo. Zdaj se pravo evropsko prvenstvo šele začenja. Vsaka tekma odloča. Popravnega izpita ni. V preteklosti v teh delih tekmovanja nismo blesteli, naj bo letos drugače. Čutim, da ta reprezentanca zmore nekaj več!