Športni motiv pred denarjem

Slovenska moška rokometna reprezentanca bo 2. novembra v Velenju s Švico odigrala uvodno tekmo kvalifikacij za uvrstitev na evropsko prvenstvo leta 2018 na Hrvaškem. V nedeljo, 6. 11., gostuje v Lizboni, kjer se bo pomerila s Portugalsko, nadaljevanje izločilnih bojev, v skupini je še Nemčija, pa bo maja naslednje leto. Najboljša dva uvrščena iz skupine se bosta prebila na EP, ki ga bodo odigrali v Poreču, Splitu, Varaždinu in Zagrebu. Slovenski selektor Veselin Vujović je včeraj razkril seznam 20 igralcev za priprave na dvoboj s Švicarji, osem je še rezerv, sveža imena, ki jih je obstoječemu kadru dodal Črnogorec, pa so levo krilo Tilen Kodrin iz Celja Pivovarne Laško (Simon Razgor je namreč bolan) in levi zunanji igralec Jan Grebenc iz Rika Ribnica. Na seznamu ni niti Davida Miklavčiča (boleče koleno), sta pa tudi veterana Uroš Zorman in Gorazd Škof, ki naj bi na olimpijskih igrah v Riu že imela svoj labodji spev. Vpoklican je vratar Primož Prošt, vendar njegovo koleno sila težko vzdrži ritem tekem sreda – nedelja. »Če sta Zorman in Škof med najboljšimi v svojih klubih, veljata tudi za reprezentanco. Seveda gre za to, kakšna bosta njuno telesno stanje in forma, a ne bi se smeli kar odreči tako kakovostnim igralcem. Švicarjev in Portugalcev se ne bi smeli bati, ne smemo pa jih niti podceniti, ker se nam to lahko maščuje. Z Nemci se bomo udarili za prvo mesto v skupini. Sicer pa se moramo telesno in psihično vrniti in narediti korak več kot na olimpijskih igrah. Namreč ne smemo izgubiti, še preden stopimo na igrišče, kot se je to dogodilo proti Danski. Če spremenimo mišljenje, lahko pričakujemo velike uspehe,« je Veselin Vujović povedal o šestouvrščeni reprezentanci iz Ria.



Gorenje ni v igri



Ker Črnogorec kot trener Zagreba v prvih štirih krogih letošnje lige prvakov ni dosegel zmage, se je moral predčasno posloviti od rokometnih purgerjev. »Moram si odpočiti, z odhodom iz Zagreba mi je s hrbta padlo veliko breme. Menim, da je Zagreb letos precej slabši, kot je bil v preteklih letih. Nemogoče je ustvarjati igralce in imeti rezultate. Menim, da sem v dveh letih napravil mnogo več, kot so bile Zagrebove objektivne zmožnosti. Ne obstaja način, da vsako leto pustiš tri, štiri najboljše igralce, in da kakovostno ostaneš na isti ravni. Ne, nisem doživljal kritik, ker sem v klub pripeljal tri slovenske reprezentante Matevža Skoka, Darka Cingesarja in Miklavčiča. Oni so z igrami upravičili zaupanje. Razlog za nesporazum sta bila moje angažiranje v slovenski izbrani vrsti in čas, ki sem ga prebil na njenih pripravah za olimpijado. Za kvalifikacije za EP in nato za SP bi bilo podobno,« je omenil Vujović, ki je dodal, da se je z Zagrebom razšel prijateljsko.



»V načrtu imam, da do januarskega svetovnega prvenstva v Franciji ne prevzamem nobenega kluba. No, če bi me denimo poklicala Barcelona, potem bi spremenil mišljenje. Če me že ravno sprašujete o Gorenju, vam moram odgovoriti, da me iz Velenja ni nihče kontaktiral. Za Slovenijo me vežejo športni motivi, če bi govorili le o financah, nikoli ne bi bil slovenski selektor. Ne sme nas biti sram, denimo na OI smo izgubili le z evropskimi prvaki Nemci in olimpijskimi prvaki Danci. Vsa čast Nemčiji, da ima registriranih več rokometašev, kot ima Slovenija prebivalcev. A to ne pomeni, da so boljši,« je še zatrdil Vujović.