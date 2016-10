Špela Bohinc je ušla pred dopinško kontrolo

Olimpijski komite Slovenije je pred dnevi praznoval 25. rojstni dan. Na slovesnosti je bilo precej lepih in velikih besed. Tudi o tem, da je doping v športu podoben problem kot korupcija. Niti Slovenija ni izvzeta, doping je ni obšel v velikem loku. Komaj se je polegel prah po tovrstnem prekršku kolesarja Igorja Kopšeta in plavalke Tanje Šmid, iz plavalnih vrst prihaja vest o novi domnevni grešnici. »Gre za plavalko Špelo Bohinc, ki so jo prišli pred kratkim testirat na tekmovanje v Kranj. Izmaknila se je, ni jim je uspelo najti. To je samo po sebi kršitev,« je bil jasen podpredsednik Plavalne zveze Slovenije (PZS) Miran Kos, ki je na četrtkovi volilni skupščini v Radovljici sestopil s predsedniškega položaja. Spomnimo, plavalka je nazadnje uspešno nastopala na arabski turneji, v Dubaju je zasedla 3. mesto na 800 metrov prosto, v Dohi je bila četrta. Domnevno sporna Bohinčeva, ki je nekdaj vadila pod vodstvom Boruta Petriča, v zadnjem obdobju pa je njen trener Luka Berdajs, ki se včeraj ni odzval na naše telefonske klice, si je s plavalno štafeto 4 x 200 m priborila tudi nastop na letošnjih olimpijskih igrah, a tja ni potovala. »To so dogodki, ki šokirajo. Po drugi strani moramo vedeti, da postopek še ni končan. Vsekakor že izogibanje kontroli meče slabo luč na tekmovalko in na plavanje. Če pa se izkaže, da je sum utemeljen, bo treba nekaj narediti, da se konča to igranje z zdravjem in življenji otrok,« meni Kos. To pa je bilo tudi vse z njegove strani, saj se zaveda, da je treba počakati vsaj mesec dni, da Slovenska antidoping organizacija (SLOADO) izda odločbo. »Potem bomo tudi mi zgovornejši,« je še dodal Miran Kos.

Šmidova hujšala z dopingom Spomladi je slovensko plavanje pretresla dopinška afera s Tanjo Šmid, ki je trenirala pod vodstvom nekdanjega plvalanega asa Boruta Petriča. Bila je pozitivna na dopinški kontroli na odprtem prvenstvu Srbije konec februarja v Beogradu. Aprila je dobila štiriletno prepoved nastopanja. »Pozitiven test je posledica moje malomarnosti. Najbolj je šokiral mene in po pregledu dodatkov, ki jih jemljemo športniki, sem hitro videla, da sem zaradi malomarnosti naredila veliko neumnost in lahkomiselno pri kapljicah za izgubo telesne teže, ki je v plavanju še kako pomembna, nisem preverila, kaj točno jemljem,« je dejala 26-letna Šmidova, ki je po tem prekršku končala kariero.

SLOADO vodi direktor Jani Dvoršak, ki ga je zmotilo, da je ime domnevne kršiteljice pricurljalo v javnost. »Športnica oziroma športnik imata pravico, da se ne objavi imena, dokler postopek ni končan. Zelo preprosto je obsoditi športnika,« je opozoril na ta vidik, ker je o zapletu s tekmovalko kranjskega Triglava govoril kar podpredsednik plavalne zveze osebno. Dvoršak je dodal, da lahko govorimo o korakih postopka, ne pa o konkretnem primeru. Vsekakor je jasno, da bo njegova organizacija pripravila odločbo, ki jo bo plavalka prevzela v za to zakonsko določenem roku. Imela bo pravico do zagovora, povabljena bo pred predstavnike antidopinške komisije. Tako je bilo pri kolesarju Igorju Kopšetu, ki je prišel in priznal svojo napako, se pokesal in sprejel kazen. Špela Bohinc, ki bo 6. novembra dopolnila 20 let, ima pravico do pritožbe na postopek. Pričakovati pa je, da bo plavalka na podlagi protidopinškega pravilnika Slovenske antidoping organizacije zaradi kršitve protidopinških pravil po 7.3. členu pravilnika kaznovana s štiriletno izločitvijo iz športa ter diskvalifikacijo rezultatov, ki so bili doseženi na dan zavrnitve testa in v nadaljevanju. V senci dogajanja okoli Bohinčeve je nova direktorica Plavalne zveze Slovenije postala nekdanja vrhunska plavalka Sara Isaković, dobitnica srebrnega olimpijskega odličja iz Pekinga 2008. Dosedanji predsednik PZS Miran Kos je svoj položaj prepustil Jaki Bednařiku. Ob koncu leta, po decembrskem svetovnem prvenstvu, se bo od selektorskega stolčka poslovil Miha Potočnik. Njegovega naslednika bo izbral strokovni svet pod vodstvom Silva Lipoška.