Španci s trdno obrambo skovali zlato kolajno

ZAGREB – Čeprav je francoski rokometni stroj po lanski kroni na svetovnem prvenstvu tudi na evropskem na Hrvaškem deloval, kot da ga na poti do naslova prvaka stare celine ne more ustaviti nobena sila, galski petelini do polfinala niso poznali poraza, se jim je dogodila Španija. Presamozavestni Francozi so padli na bojnem polju, ki ga je taktično postavil rokometni Napoleon, po rasti nizek iberijski selektor Jordi Ribera. Pirenejci so napredovali v finale in tam z zmago z 29:23 (12:14) nad Švedsko po štirih izgubljenih sklepnih tekmah naposled osvojili evropsko krono. Velike zasluge za triumf furie ima 38-letni srbski vratar madžarskega rodu s španskim potnim listom Arpad Šterbik. Na EP je prišel pred polfinalom kot zamenjava za poškodovanega Gonzala Pereza de Vargasa, z osmimi obrambami zaslužen za zmagovalno ofenzivo Špancev pa je navrgel: »Prišel sem, da bi ekipi pomagal osvojiti medaljo, izšlo pa se je sanjsko z zlato. Čeprav sem treniral, pa nisem na kakšni tekmi branil vse od 14. decembra, hitro je bilo treba zamenjati mentalni čip in na prvenstvu čim hitreje vskočiti v tekmovalno srž.« Španci so na EP sicer po vrhunski slovenski igri izgubili s fanti Veselina Vujovića, v uvodnem skupinskem delu še z Danci, so pa obrambni stroj z vratarji na čelu, ki je iz napadalnih napak tekmecev, to so na svoji koži najbolj kruto občutili Makedonci, prek nasprotnih napadov uničeval tekmece. Jordi Ribera je bil po porazu s Slovenijo zelo potrt, kazalo je že, da se tudi tokrat ne bodo uresničile sanje o zlatu, a je Napoleon svojo rokometno vojsko le popeljal do zmagovite parade. »Po štirih finalnih porazih na preteklih evropskih prvenstvih smo vedeli, da moramo tokrat resnično dati vse od sebe in igrati najbolje, kar znamo. Švedi so bili boljši v prvem polčasu, zato smo se v premoru pred drugim zakleli, da bomo zadnjih 30 minut garali za uspeh,« pa je pripomnil desni zunanji igralec Alex Dujšebajev. »Zaradi španske napadalne obrambe smo padli v njihovo past,« pa je lahko le žalostno ugotavljal švedski vratar Mikael Appelgren. Bronasto odličje je sicer osvojila Francija, v tekmi za tretje mesto je z 32:29 (17:14) ugnala Dansko. EP po igri sicer ni prineslo kakšnih revolucionarnih novosti, države, ki so rokometne velesile, to bolj ali manj ostajajo naprej. Največja težava rokometa na stari celini pa je Evropska rokometna zveza, ne le iz skrajno stresnih in šokantnih slovenskih izkušenj s tega tekmovanja. EHF s sedežem na Dunaju je starokopitna in okostenela organizacija, za izboljšanje položaja pa ne bodo dovolj le besede in srd nezadovoljnežev, resnično je potrebna prava akcija.



Čeh najboljši strelec EP Končni vrstni red 13. evropskega prvenstva je naslednji: 1. Španija, 2. Švedska, 3. Francija, 4. Danska, 5. Hrvaška, 6. Češka, 7. Norveška, 8. Slovenija, 9. Nemčija, 10. Belorusija, 11. Makedonija, 12. Srbija, 13. Islandija, 14. Madžarska, 15. Avstrija, 16. Črna gora. Najboljša postava tekmovanja je bila – vratar: Vincent Gérard (Fra), levo krilo: Manuel Štrlek (Hrv), krožni napadalec: Jesper Nielsen (Šve), desno krilo: Ferran Sole (Špa), levi zunanji: Mikkel Hansen (Dan), srednji: Sander Sagosen (Nor), desni zunanji: Alex Dujšebajev (Špa). Za najvrednejšega rokometaša so razglasili Šveda Jima Gottfridssona, najboljši obrambni igralec je Hrvat Jakov Gojun, najboljši strelec EP pa je bil s 55 zadetki

Ondřej Zdrahala iz Češke.