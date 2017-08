Španci prebudili slovenske leve, da so zarjoveli

KRAKOV – Slovenski odbojkarji so za začetek evropskega prvenstva na Poljskem, na njem branijo naslov celinskega podprvaka, zaigrali kot rjoveči levi, ki jih je nekdo dregnil sredi spanca po kosilu v savani. Selektor Slobodan Kovač se je med pripravami pritoževal, da je njegove varovance zelo prizadela odločitev mednarodne zveze, da jih, kljub doseženemu na igrišču, izloči iz elitne skupine svetovne lige. Zato je trpel trening, a uvodna tekma na EP in gladka zmaga v skupini C proti Španiji s 3:0 (25, 15, 16) sta pokazali resničnost reka: ne moti leva, ko spi. Če so slovenski odbojkarji levi, je selektor Kovač pravi lisjak.

Slovenija je imela kar 89-odstotni sprejem, 60-odstotni napad, enajstkrat je zablokirala Špance.

Če se je njegov španski kolega Fernando Muñoz Benitez v nočeh brez sna z videoanalizami pripravljal na začetno postavo Slovenije s podajalcem Dejanom Vinčićem in korektorjem Mitjo Gasparinijem, pa je Kovač skoval začetno sedmerico, pač še s prostim igralcem Janijem Kovačičem, ki je v koš vrgla določene taktične rešitve španske vrste. Na položaju organizatorja igre je namreč začel Gregor Ropret, korektorja pa je igral Tonček Štern. Iberci so se v prvem nizu še najbolj žilavo upirali, vodili za štiri točke, zato je v igro vstopil tudi Vinčić, Štern z osmimi točkami in Alen Šket, ki je na položaju sprejemalca zamenjal poškodovanega Klemna Čebulja, pa sta s prodornimi napadi srebrnim z zadnjega EP le prinesla uvodni uspeh. V nadaljevanju se je z ubijalskimi smeči razigral še kapetan Tine Urnaut, v obrambi pa je bil slovenski blok na mreži za Špance pravo pirenejsko gorovje. Tekmeci so psihološko vse bolj padali, statistika oziroma slovenske številke pa so dovolj zgovorne: Slovenija je imela kar 89-odstotni sprejem, 60-odstotni napad, enajstkrat je zablokirala Špance, pet blokov je prispeval Jan Kozamernik, storila je osemnajst napak, od tega osem v zadnjem nizu, a takrat je bilo tako rekoč vse že odločeno. Še nekaj statistike; s 17 točkami je bil najučinkovitejši odkritje tekme Tonček Štern, Urnaut jih je zbral 16, Alen Šket pa 15. »Težka tekma, predvsem zaradi tega, ker je bila prva.

Ko je bila zbranost prava, nam niso mogli ničesar. Kakovost je bila na naši strani, rezultat pove vse.

Povsem običajno je, da je vsak začetek težek, da smo na začetku dvoboja igrali v krču. A sem zadovoljen, pokazali smo dobro igro. V prvem nizu smo imeli nekaj težav v napadu, v položajih eden proti enemu, ko smo to popravili, pa nam je steklo. Držali smo se dogovorov. Lahko bi morebiti dosegli kakšen blok več, saj smo vedeli, kako napade zaključuje njihov korektor, a nič ne de. Za prvo tekmo je bilo zelo dobro,« je po uvodni zmagi razglabljal selektor Slobodan Kovač. »Vsi smo pričakovali težko tekmo, videlo se je, da na začetku nismo bili pravi. Ko pa smo v prvem nizu obrnili izid, je bilo vse lažje. Popravili smo igro v napadu, dobro blokirali, servirali, videli smo pravo Slovenijo. Posledica je bila gladka zmaga,« je samozavestno menil podajalec Gregor Ropret. Tonček Štern pa je dodal: »Na začetku je bilo malce treme, a je hitro minila. Pravočasno smo uveljavili svojo igro, pokazali, da smo boljša ekipa. V prvem nizu so se dobro upirali, a ko je bila naša zbranost prava, nam niso mogli ničesar. Kakovost je bila na naši strani, rezultat tekme pove vse.« Slovenske odbojkarje danes v drugem krogu EP čakajo Rusi, ti so v uvodni tekmi Bolgare premagali s 3:0 (23, 20, 19).