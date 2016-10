Sobota z Vikingi

Rokometna liga prvakov ima svoj ustaljeni vozni red, a nekateri klubi urnik prehitevajo, drugi pa zamujajo. V skupini B po štirih krogih druge prehitevata evropski klubski prvak Kielce in Vardar (oba po 8 točk), po voznem redu se ravnajo levi Rhein-Neckarja (5), Meškov (4 točke) in Szeged (3), Kristianstad in Celje Pivovarna Laško (2 točki), posebno pa Zagreb, ki je na ničli, pa lovijo zadnji vlak. Iz skupine v drugi del tekmovanja napreduje šest moštev, torej Celjani so ravno tam-tam.

