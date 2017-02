Slovo Jakova Faka: Konec je

LJUBLJANA – Najboljši slovenski biatlonec Jakov Fak je danes na predstavitvi reprezentance za svetovno prvenstvo v Hochfilznu v Ljubljani potrdil, da v Avstriji ne bo nastopal, ob tem je sporočil, da je sezona 2016/17 zanj končana. Vzrok za tako odločitev so ponavljajoče se zdravstvene težave.

Kot je dejal tekmovalec, se v letošnji sezoni zdravstvene težave vseskozi ponavljajo in po posvetu z zdravniki in s trenerjem se je odločil, da se dobro spočije in v miru začne pripravljati za naslednjo olimpijsko sezono. V Hochfilznu bodo slovenske barve branili Teja Gregorin, Anja Eržen, Urška Poje, Polona Klemenčič, Klemen Bauer, Rok Tršan, Lenart Oblak in Miha Dovžan.

»Žal ne grem na svetovno prvenstvo. Težave se ponavljajo in nima smisla vztrajati. Telo moram spočiti za naslednjo sezono, ki bo še bolj pomembna, in te je zame konec. Pravzaprav se ni niti začela, čeprav sem se poskusil vrniti v svetovni pokal, kjer sem vsaj videl, kje sem,« je povedal Fak.

»Odločitev je bilo težko sprejeti. A s tem bo tudi konec nervoze in tega stalnega vrtenja v krogu, ki je zelo naporno,« je še dejal Fak, ki bo v soboto Hochfilznu navijal za sotekmovalce iz slovenske reprezentance.