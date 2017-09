Sloviti Obradović za košarkarski sindikat

LJUBLJANA – Košarkarji Petrol Olimpije so se pred novo tekmovalno sezono v dobri luči predstavili domači publiki. Aktualni prvak evrolige Fenerbahče je prišel v Ljubljano (in zmagal z 78:82), ki je bila izbrana kot eno od prizorišč balkanske turneje. Kot nam je povedal Aleksander Rašković, zastopnik igralcev in dober prijatelj slovitega trenerja turškega šampiona Željka Obradovića, se je srbski strateg namenoma odločil, da z ekipo odide na pot po koncu evropskega prvenstva. Na takšnih turnejah se delata moštvena kemija in kapital za novo sezono, ki bo zahtevna. To je jasno tudi Obradoviću, ki je popoldne v Ljubljani preživel s prijateljem, ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem, zvečer pa z varovanci poskrbel za prijetno ozračje v Stožicah, kjer se je kljub skromnemu obisku (3000 gledalcev) še nekoliko čutila evforija po osvojenem zlatu na eurobasketu.

