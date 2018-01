Slovenski vitezi ob levjesrčnega Gabra

ZREČE – Slovenske športnike v prvih dveh mesecih letošnjega leta čakata izjemno pomembni tekmovanji, a razmerje planetov očitno ni ugodno za povsem pozitivno astrološko napoved. Vsaj kar se zdravja tiče. Slovenski zimski šport je za februarske zimske olimpijske igre v Pjongčangu zaradi poškodbe že izgubil prvo adutinjo v alpskem smučanju Ilko Štuhec, zaradi dopinškega greha biatlonko Tejo Gregorin, pred evropskim prvenstvom, to se začne 12. t. m., pa je slovenska rokometna reprezentanca ostala brez udarnega krožnega napadalca in stebra obrambe Mateja Gabra. Kot da selektor Veselin Vujović ne bi imel že dovolj težav zaradi okrevanja Jureta Dolenca in Nika Henigmana po operaciji, zdaj bijeta bitko s časom za nastop na prvenstvu stare celine. Tega se ne bo udeležil Gaber, v torek, prvega dne ponovnega zbora, mu je na popoldanskem treningu na pripravah v Zrečah počila petna stopalnica, zaradi česar ga čaka daljše okrevanje. Ni treba omenjati, kako hud udarec je to za slovensko izbrano vrsto, poleg tega, da je Matej Gaber s svojim zelo kakovostnim prispevkom tvoril osrednji blok slovenske obrambe, je bil tudi v napadu njegov izkoristek strelov vedno zelo zavidljive ravni, da njegove levjesrčnost v igri sploh ne omenjamo. Selektor Veselin Vujović je namesto Gabra na priprave v Zreče vpoklical krožnega napadalca Celja Pivovarne Laško Matica Suholežnika, 22-letnega debitanta v izbrani vrsti. Jasno je tudi, da bo zdaj oziroma na evropskem prvenstvu, Slovenija ga bo začela 13. januarja v Zagrebu s tekmo proti Makedoniji, prvo ime med krožnimi napadalci Blaž Blagotinšek, tako kot Gaber, ki je član Szegeda, igralec madžarskega kluba Veszprema. Na pripravah je sicer tudi pivot Igor Žabič iz poljske Wisle iz Plocka. Je pa Črnogorec na slovenski selektorski klopi na treninge vpoklical tudi levega zunanjega igralca Gorenja Gregorja Potočnika, pridružil se jim je v torek na dopoldanski vadbi. Ta vpoklic ima lahko le eno razlago; levi zunanji Nik Henigman zaradi okrevanja po operaciji meniskusa še vadi po posebnem programu, tako kot Juretu Dolencu pa tudi njemu zdaj stopnjujejo obremenitve in opazujejo odziv njegovega kolena. Henigman je tudi še v večji meri v oskrbi slovenske zdravstvene službe, kajti Dolenec je na treningih že začel streljati na vrata. Torej je stanje po njegovi operaciji meniskusa kolena boljše kot pri Henigmanu, tudi časovno je to logično, saj je imel Škofjeločan svojo operacijo v Barceloni, kjer klubsko igra rokomet, na začetku novembra, član Rika Ribnice Henigman pa je bil na operacijski mizi sredi decembra. Torej, reprezentanco za EP bo oblikovalo tudi trenutno zdravstveno stanje, selektor Veselin Vujovića pa si zagotovo želi, da ne bi doživel novega dodatnega šoka, kot je bilo to v primeru Mateja Gabra.



Iranci uvodni preizkus Slovenski rokometaši bodo drevi na Dolu pri Hrastniku odigrali prvo pripravljalno tekmo za evropsko prvenstvo. Ob 19. uri bo njihov tekmec Iran. Sicer pa 9. in 10. 1. sledita še dve tekmi s Srbijo v Murski Soboti in Velenju.