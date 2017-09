Slovenski vikend paket resnice

LJUBLJANA – Slovenski košarkarji se včeraj niso pretirano pretegnili. Selektor Igor Kokoškov jih je že v četrtek zvečer obvestil, da gredo le enkrat v dvorano. Ravno dovolj, da se v mislih pripravijo na Fince, ki so nocoj na meniju naše izbrane vrste. Delovna bo tudi nedelja, ko se bo Slovenija udarila z Grki. »Brez evforije,« opozarja naš strokovni komentator Goran Jagodnik. »Proti Poljski, ki ima dva resna košarkarja, A. J. Slaughterja in Mateusza Ponitko, smo dobili 81 točk. Obramba ni bila dobra. Preveč smo pustili odprtih metov. Boljše reprezentance bodo to izkoristile. Predvsem pa smo imeli preveč hitrih, norih, neizdelanih metov. Še dobro, da je Goran odigral tako dobro,« je Jagodnik še enkrat po nogometno stopil na žogo, v dobri veri, da se jih kaj prime, svetoval ekipi, potem pa pogled usmeril proti vikend paketu.



Kokoškov previdno

»Finci igrajo doma, predvsem pa so znani po neukrotljivem duhu. To jih je vodilo do zmage proti Franciji,« je spomnil na eno od dveh presenečenj prvega dne: Finci so s košem Jamarja Wilsona porazili Francoze (86:84), Gruzija pa z 79:77 Litvo. Francoze je drago stala ležerna in mehka igra v obrambi, Finci so darilo izkoristili. V noči na petek je steklo precej vodke po finskih grlih, tak uspeh je treba proslaviti. »Finci so zelo neugodna reprezentanca. Doma imajo krasno podporo, tu so fanatični navijači, polna dvorana … To bo zelo čustvena tekma. Igrajo fanatično, ekipno, dobro. Imajo izjemne strelce. Gre za moštvo, vredno vsega spoštovanja,« je slovenski selektor Igor Kokoškov s hvalospevi opisal Fince, ki so ena od štirih držav, ki gosti letošnji eurobasket. Od leta 2004 jih vodi selektor Henrik Dettmann, v svojih vrstah pa imajo tudi svojega Dončića.



2004. je Henrik Dettmann začel voditi finsko reprezentanco.

Dvajsetletni Lauri Markkanen, narava mu je namenila dva metra in 13 centimetrov, je Francozom nasul 22 točk in bil nerešljiva uganka za obrambo galskih petelinov. Lauri bo kariero nadaljeval v ZDA, saj je bil letos izbran na naboru lige NBA, julija je podpisal pogodbo s chicaškimi biki. Finci so preprosto nori nanj, kličejo ga Veliki blondi. Za slovenski koš bo zagotovo nevaren tudi Sasu Salin, ki je do leta 2015 igral v ljubljanski Olimpiji. Finci upajo na novo zmago – v dozdajšnjih osmih tekmah so Slovenijo porazili le enkrat, leta 2013 na EP v Ljubljani.



Umirili strasti

Grki so na uvodni tekmi proti Islandiji opravili težji trening, na koncu pa slavili z 90:61. Selektor Constandinos Missas je bil lahko zadovoljen. Očitno so se pomirili tudi nemirni duhovi v ekipi, pred enim tednom sta se med turnirjem v Atenah sporekla in stepla Nikolaos Pappas - Nikos in kapetan Ioannis Bourousis. Oba sta bila med vodilnimi ob zmagi proti Islandiji, jutri pa bosta nevarna tudi za slovenski obroč. So si pa oddahnili v našem taboru, saj so Grki na EP pripotovali brez prvega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa, ki so mu v Millwaukeeju odsvetovali nastop na eurobasketu.