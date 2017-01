Slovenski rokometni čudežni deček odhaja k evropskim prvakom

CELJE – Blaž Janc bo v sezoni 2017/2018 član aktualnih evropskih prvakov, poljske ekipe Vive Tauron Kielce, ki so bile najbolj prepričljive v boju za enega najbolj talentiranih rokometašev v Evropi. V svojih vrstah ga je skušala obdržati tudi ekipa Celje Pivovarna Laško, s katero je imel Janc sicer pogodbo podpisano še za naslednji dve sezoni.

S Kielcami je sklenil je 3-letno pogodbo in tako po izteku te sezone ne bo več član celjske zasedbe, katere vodstvo je sprejel težko odločitev, da Jancu pusti odhod v bogatejšo sredino, kjer bo lahko razkazal celoten talent, ki ga je, kot mnogi drugi uspešni igralci, izbrusil v celjski rokometni šoli.

Za Celje Pivovarna Laško je nastopal od leta 2012 dalje in je do danes zbral že 825 zadetkov, s katerimi zaseda 11. mesto najboljših strelcev celjskega kluba v novejši zgodovini, do konca sezone pa se lahko povzpne tudi višje.

»O prestopu Janca v Kielce gre ponovno za en velik dogodek v zgodovini našega kluba. Po eni strani smo zelo žalostni, da Blaž odhaja, saj smo ga želeli v ekipi še naprej in mu to tudi jasno predstavili. A po drugi strani se zavedamo, da si sam želi nadaljevati športno pot v klubu, ki se redno poteguje za naslov evropskega klubskega prvaka, zato smo veseli, da smo v našem klubu do takšnega nivoja pripeljali novega igralca. To je novo veliko priznanje naši rokometni šoli, ki jo kot odlično priznava celotna Evropa in za katero se zanimajo številni mladi igralci, zato vem, da bomo z novimi talenti to vrzel zakrpali,« je prestop Blaža Janca označil direktor Celja Pivovarne Laško Gregor Planteu, ki se je s sodelavci in sogovorniki iz Kielc, potem, ko je bil prestop že dogovorjen, trudil, da je ta pod streho še pred začetkom svetovnega prvenstva, tako da lahko Blaž Janc prvenstvo odigra povsem neobremenjeno.