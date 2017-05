Slovenski rokometaši popravili vtis, a zmagali so Nemci

HALLE – Slovenska moška rokometna reprezentanca je na četrti kvalifikacijski tekmi za nastop na evropskem prvenstvu prihodnje leto na Hrvaškem danes v Halleju izgubila z Nemčijo z 20:25 (10:14).

Slovenski rokometaši so drugič v tem tednu občutili moč evropskih prvakov iz Nemčije. Po visokem ljubljanskem porazu s 23:32 so na današnjem dvoboju na teniškem stadionu Gerry Weber v Halleju po bolj enakovredni predstavi znova ostali praznih rok in prišli v položaj, ko si na zadnjih dveh kvalifikacijskih tekmah proti Švicarjem in Portugalcem ne smejo več privoščiti spodrsljaja.

Slovenske igralce je znova v obup spravljal vratar Andreas Wolff, vratar rokometnega velikana iz Kiela je med 14. in 21. minuto zaklenil svoja vrata. Do konca dvoboja so prikazali bojevito in srčno predstavo, a močno zdesetkani - manjkali so prvokategorniki Vid Kavtičnik, Darko Cingesar in Matej Gaber - niso bili kos Nemcem, na koncu so doživeli drugi poraz v teh kvalifikacijah.

V slovenski reprezentanci je bil najbolj učinkovit Nik Henigman s petimi goli, Jure Dolenec jih je dosegel štiri.

Po štirih krogih je v skupini 5 v najboljšem položaju Nemčija, ki je zbrala maksimalnih osem točk, Slovenija in Portugalska, ki bo v nedeljo ob 16. uri gostila Švico, jih imata po tri, Švica pa je brez točk.