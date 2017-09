Slovenski Rocky odčital lekcijo Poturaku

KOPER – Miran Fabjan je v soboto zjutraj z drzno šalo pozdravil sledilce na družabnem omrežju facebook. »Veste, kakšna je danes razlika med menoj in Dževadom Poturakom? Jaz sem se zbudil enkrat, on se bo dvakrat!« se je pošalil 32-letni kikboksar iz Branika pri Novi Gorici in tako še pisno napovedal nokavt slovitemu tekmecu iz BiH na krstni prireditvi priznanega ruskega združenja W5 v Sloveniji. Njegovi navijači nato v obračunu (super)težkokategornikov po pravilih K1 v Bonifiki niso dočakali predčasne zmage, so pa videli prepričljiv Fabjanov uspeh po točkah, ki mu je zaploskal tudi koprski župan Boris Popovič.

»Že na ogrevanju sem vedel, da bom zmagal. V ring sem šel dejansko le še po nagrado. Dževad, ki ima izjemno nevaren desni kroše, je bil preprosto prepočasen zame. Od prve do zadnje runde sem mu odčital lekcije,« je kar vrelo iz Miranovih ust. Naslednjič se bo v ring povzpel že 14. oktobra na prireditvi CFC v Tivoliju, kjer se bo še tretjič spoprijel z Veržejcem Aleksandrom Stankovom, ki je predvčerajšnjim z 1:2 po točkah izgubil s Hrvatom Petrom Jamanom (do 84 kg). »Aleksander me spet ni prepričal. Dvakrat sem ga že premagal, obljubim, da ga bom v Ljubljani nokavtiral!« je še dejal slovenski Rocky, prepričan, da bo z nadaljnjo pomočjo trenerja Daria Grilanca in vadbo pri goriškem atletskem klubu pod vodstvom Oliverja Batagelja zadržal življenjsko formo. Za kralja koprskega ringa so sicer v soboto zvečer razglasili Jasmina Bečiroviča (do 95 kg), ki je s pravim 'blitzkriegom' ekspresno prisilil k vdaji Italijana Danila Codo. »Vse poletje sem se pripravljal na ta dvoboj, ki je nato trajal le nekaj sekund. Upal sem, da si bo Danilo, ki je sicer vrhunski borec, opomogel in nadaljeval obračun, a se mu je preveč vrtelo od mojega desnega krošeja. Škoda, kajti želel sem si, da bi se borila vsaj dve rundi, če že ne tri,« je dejal 39-letni Lucijčan in priznal, da bi v primeru poraza svoje rokavice obesil na klin. Tako pa se bo z najbližjimi, življenjsko sopotnico Minko ter hčerkama Aisho in Shirin, ki se jim iz vsega srca zahvaljuje za dosedanjo podporo, še enkrat pogovoril glede prihodnosti.

Bratovžev neodločeni ognjeni krst

Navdušil je tudi Franci Grajš (do 85 kg), ki je po soglasni sodniški odločitvi ugnal Denisa Marjanovića iz BiH. Čeprav se je 30-letnik iz Klečeta pri Žužemberku nazadnje boril pred tremi leti, se mu tako dolg premor ni pretirano poznal. »Med dvobojem sem užival, bil sem sproščen in prav nič napet. Če bi se pomerila v tajskem boksu, v katerem lahko zadaš več zaporednih udarcev s kolenom, bi ga zanesljivo zaključil predčasno,« je ocenil Grajš in ponovil, da je bila to njegova zadnja borba.

Ne bo si več premislil, pa če ga bodo še tako rotili. Posvetil se bo delu (doma imajo podjetje za krovstvo in tesarstvo) in družini. Gregor Kek (do 71 kg) je bil boljši od Italijana Azdrena Krasniqija, Bor Bratovž (do 85 kg) pa je v krstnem nastopu v K1 iztržil neodločen izid proti Italijanu Alexandru Savinu, vendar ni mogel povsem iz svoje kože mojstra mešanih borilnih športov, saj je tekmeca enkrat po rokoborsko vrgel na hrbet. »Čeprav se med borbo nisem povsem sprostil, sem, ko potegnem črto, zadovoljen. Dobil sem, kar sem si želel, namreč novo izkušnjo, ki jo bom lahko predal naprej učencem v svojem klubu Double B Gym,« je povedal 35-letni Domžalčan.

V edinem ženskem obračunu je Monika Kučinič (do 56 kg) po točkah naklestila Hrvatico Ano Filipović, v povsem slovenskem dvoboju pa je bil Stefan Stanič (do 85 kg) boljši od Matica Pranjiča, čigar trener Denis Porčič - Chorchyp (do 91 kg) je moral priznati premoč Hrvatu Ivanu Staniću. »V ring sem se povzpel s petimi poškodbami, med borbo pa sem dobil še močan udarec v že izpahnjen mezinec na nogi, s katero nisem mogel več blokirati nizkih nožnih udarcev. To je tekmec izkoristil in me nato napadal le še tam,« je zaupal 37-letni Kranjskogorčan, ki upa, da bo okreval do naslednjega nastopa čez slab mesec v Tivoliju.