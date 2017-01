Slovenski rekorder Doc debitiral proti Ricardinhu

S trenerji je tako, da imajo vedno pripravljena dva kovčka. Prvi je namenjen prihodu, drugi pa odhodu z delovnega mesta. Svojevrsten fenomen med trenerji in selektorji v Sloveniji je zagotovo 49-letni Andrej Dobovičnik, ki že od leta 2005 vodi futsal reprezentanco Slovenije. Imenovan je bil 7. novembra 2005, potrjen pa 5. decembra 2005. Minuli mesec, natančneje 20. decembra, je minilo 11 let od njegove premierne tekme na klopi reprezentance. Doc, letos jih bo dopolnil 50, je debitiral 20. decembra 2005 proti Portugalcem v Kobaridu, 0:1 je bilo za goste. Dan za tem sta se ekipi pomerili v Železnikih, tekma pa se je končala s porazom Slovenije (0:2).



Pijetlovič, Razboršek, Križman



»Seveda se spomnim svoje prve tekme. Prve ne pozabiš ne glede na to, kaj potem pride, uspehi ali neuspehi,« se Dobovičnik v mislih sprehodi v december 2005. Slovenija je gostila Portugalce s takrat komaj 20 let starim Ricardinhom, ki danes velja za največjega mojstra futsala. »Takratni portugalski selektor Orlando Duarte je dejal, da bo izjemen igralec, prav je imel,« Dobovičnik opiše svoje prve mednarodne stike. »Vem tudi, s kakšno postavo smo nastopili,« nadaljuje, potem pa naniza zasedbo Slovenije: Darko Tokič, Miha Osojnik, Igor Kragelj, Dragan Perendija, Mitja Mihelič, Boštjan in Rajko Uršič, Rok Grželj, Benjamin Melink, Milan Adrinjek, Saša Leban, Primož Martinčič, Primož Zorč.

