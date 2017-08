Slovenski odbojkarji za začetek strli Špance

KRAKOV – Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je evropsko prvenstvo na Poljskem začela z zmago. V Krakovu je s 3 : 0 (25, 15, 16) premagala Španijo.

Slovenija je na najboljši mogoči način začela branjenja srebra s prejšnjega evropskega prvenstva. V uvodnem dvoboju je bila po dobri predstavi boljša od Špancev, ki sicer ne sodijo med favorite skupine, a znajo biti še kako nevarni. Slovenci so sicer potrebovali nekaj časa, da so ujeli ritem. Na začetku nikakor niso mogli razviti svoje igre, predvsem zato, ker jim ni stekel servis.

Ob drugem tehničnem odmoru so zaostajali z 12 : 16, a so se še pravočasno prebudili, prišli do preobrata, za katerega je zaslužna tudi menjava podajalca – Gregorja Ropreta je zamenjal Dejan Vinčić, in dobili prvi niz. Nadaljevanje pa je bilo tudi zaradi psihološke prednosti, ki je bila posledica dogodkov v prvem nizu, lažje. Razmerje moči se ni dosti spremenilo niti v nadaljevanju, Slovenci so v tretjem nizu hitro prišli do prednosti treh točk. Ob drugem tehničnem odmoru so vodili s 16 : 9, takrat je tudi postalo jasno, da presenečenja ne bo in da bodo favoriti tekmo mirno pripeljali do konca.

Slovenci se bodo v drugem krogu v soboto pomerili z Rusi, ki so danes premagali Bolgare s 3 : 0 (23, 20, 19).