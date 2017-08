Slovenski odbojkarji spet poraženi, za četrtfinale bo treba ugnati Poljake

KRAKOV – Slovenska odbojkarska reprezentanca je na evropskem prvenstvu izgubila obračun proti Bolgariji. V skupini C je osvojila tretje mesto, ki ne vodi neposredno v četrtfinale.



Slovenija : Bolgarija 0:3 (-22, -26, -17)



Slovenija je najprej ugnala Španijo, nato pa z Rusijo in Bolgarijo izgubila brez dobljenega niza. Slovenci, ki so igrali precej slabše kot v obračunu z Rusijo, bodo tako najbrž zasedli tretje mesto v skupini, kar pomeni, da bodo v sredo v razigravanju za uvrstitev v četrtfinale po vsej verjetnosti igrali s Poljsko (ali z Estonijo).

Tretje mesto je sicer enak položaj, kot so si ga priigrali na evropskem prvenstvu pred dvema letoma, ko so na koncu osvojili srebrno kolajno.