Slovenski košarkarji priprave končali s porazom

LJUBLJANA – Košarkarji Slovenije so pripravljalne tekme pred kvalifikacijami za evropsko prvenstvo zaključili s porazom. Pred 3000 gledalci v Stožicah so morali priznati premoč Črni gori z 91 : 83. Slovenija je v treh tednih odigrala osem prijateljskih tekem; izkupiček pa je sedem zmag in poraz. Premagala je Portugalsko, Belgijo, Avstrijo, Poljsko, Islandijo, Veliko Britanijo ter Makedonijo. Črna gora je pod vodstvom Bogdana Tanjevića zasluženo prišla do zmage.

Slovenija bo kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2017, ki bo v Romuniji, Turčiji, Izraelu in Finski in kamor vodijo prva mesta v sedmih skupinah ter šest najboljših drugih, začela v sredo proti Kosovu ob 20. uri v Stožicah , tekmeca pa bosta še Ukrajina in Bolgarija.

Čeprav lahko po pravilih evropske Fibe kvalifikacijah igra le 12 igralcev, se bo Slovenija prihodnjih šest tekem lotila s 14 igralci. Za vsako tekmo posebej bo prijavila 12 igralcev, v kadru pa so po zadnji pripravljalni tekmi ostali: Jaka Blažič, Vlatko Čančar, Žiga Dimec, Goran Dragić, Zoran Dragić, Jaka Klobučar, Miha Lapornik, Gezim Morina, Edo Murić, Alen Omić, Klemen Prepelič, Matic Rebec, Gašper Vidmar in Saša Zagorac.