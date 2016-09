Slovenski košarkarji premagali Ukrajino

KIJEV – Košarkarji Slovenije so v Kijevu v 6. krogu kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2017 premagali Ukrajino z 80:69 (15:17, 42:36, 53:55).

Izbranci slovenskega selektorja Igorja Kokoškova so dobili vseh šest tekem v skupini E. Po dvakrat so premagali Bolgarijo, Kosovo in Ukrajino, tako da bodo konec avgusta in septembra prihodnje leto trinajstič v nizu udeleženci eurobasketa, ki bo v Izraelu, Romuniji, Turčiji ter na Finskem.

Slovenija, ki je morala zavoljo nizke uvrstitve na prejšnjem evropskem prvenstvu prvič v zadnjih dvanajstih letih skozi kvalifikacijsko sito, je tekmece premagala s povprečno razliko v koših + 16,6 in se tako uvrstila na evropsko prvenstvo kot ena od najbolj prepričljivih zasedb, skupaj 27, ki so se pomerile za zadnjih enajst prostih mest.

Slovenija je v Kijevu nastopila precej oslabljena, saj sta jo zaradi klubskih obveznosti zapustila kar dva igralca, najprej Zoran Dragić in po zadnji tekmi še Jaka Blažič. Uvodna slovenska postava - Goran Dragić, Klemen Prepelič, Edo Murić, Vlatko Čančar in Gašper Vidmar - je slabo odprla tekmo, Ukrajinci pa so se razleteli na igrišču in si po dobrih dveh minutah priigrali vodstvo 7:0. A izbrancev slovenskega selektorja ni zajela panika, predvsem liderja ekipe Dragića ne, ki je v četrti minuti prispeval vseh šest uvodnih slovenskih točk, s skupnim izidom 12:0 pa so Slovenci v začetku sedme minute povišali na 12:7.

Veliko bolj zavzeta predstava slovenskih košarkarjev v vseh smereh igre je gostiteljem povzročila določene težave, v nadaljevanju pa so se - tudi zavoljo nekaterih menjav v slovenski ekipi - nanjo vendarle privadili, tako da je bila tekma veliko bolj enakovredna. Res pa je, da so oboji pokazali malo prave košarke, začetniških napak in zgrešenih metov je bilo na obeh straneh odločno preveč. V teh okoliščinah so se bolje znašli slovenski košarkarji in vseskozi vodili, največ v 18. minuti, ko je bilo 37:29, na velik odmor pa so odšli s prednostjo šestih točk (42:36).

Uvod v drugi polčas je bil preslikava prvega. Slovenija je prikazala zelo bledo predstavo, prve točke je prek Murića dosegla v izdihljajih pete minute, Kokoškov pa je bil prisiljen v hitro minuto odmora in »hokejsko« menjavo. Ukrajinci so jim v tretji četrtini vseskozi dihali za ovratnik, v 28. minuti pa jih tudi pahnili v zaostanek (48:49). Slovenci so v uvodnih osmih minutah dosegli zgolj sedem točk, po bledi in neprepričljivi predstavi pa zadnjo četrtino začeli s primanjkljajem dveh točk (53:55).

Sloveniji v zadnji četrtini sprva ni dobro kazalo, v 34. minuti je zaostajala za tri točke (57:60), v prelomnih trenutkih dvoboja pa vendarle pokazala najbolj preudarno predstavo na celotni tekmi. Po treh zaporednih trojkah - eno je zadel Dragić, dve Prepelić - ter vseh štirih zadetih prostih metih Omića so si tri minute pred koncem priigrali pet točk naskoka (68:63). Z dobro obrambo so povsem zaustavili gostitelje, ko pa je minuto in pol pred koncem dvoboja Slovenija prek Dragića povišala na +12 (77:65), je bilo jasno, da bosta točki romali v Slovenijo.

Najboljši strelec pri Sloveniji je bil Dragić z 22, Prepelić in Omić sta dosegla po 15 točk.