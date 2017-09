Slovenski judo ima novo evropsko prvakinjo

MARIBOR – Drugi dan evropskega mladinskega prvenstva za judoiste v Mariboru je bil za slovensko izbrano vrsto precej bolj uspešen kot prvi, ko so vsi borci klonili v uvodnih borbah. Tokrat je najvišje posegla Klara Apotekar med borkami do 78 kilogramov in osvojila naslov prvakinje.

Klara Apotekar, ki že uspešno nastopa tudi v članski konkurenci v kategoriji do 78 kilogramov, mladinska konkurenca je namreč v judu obsežna, saj vključuje borce in borke, stare med 15. in 21. letom, je bila danes tista, ki je poskrbela za najbolj odmeven rezultat v slovenski ekipi.

Apotekarjeva, ob blazini jo je vodila večkratna evropska prvakinja Petra Nareks, je prvo borbo dobila suvereno s končnim prijemom, tudi v četrtfinalu je tekmico strla z močnim končnim prijemom. V polfinalu se je pomerila s Francozinjo Chloe Dollin in jo prav tako premagala predčasno z iponom, tokrat z vzvodom.

V finalu se je evropska prvakinja do 23 let iz leta 2015 pomerila s kadetsko evropsko prvakinjo, Rusinjo Marino Bukrejevo. Redni del borbe ni prinesel zmagovalke, za zlato točko pa je bila boljša Apotekarjeva, ki je slavila po kazni Rusinji zaradi neaktivnosti.