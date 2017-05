Slovenske odbojkarice premagale Hrvatice

HOČE – Slovenske odbojkarice je prvič na uradni tekmi vodil Italijan Alessandro Chiappini. Ta je bil lahko zadovoljen z igro, ki so jo proti Hrvaški pokazale njegove varovanke. Hrvaška je v Hoče prišla v nekoliko okrnjeni zasedbi, saj njihov selektor v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo ne bo računal na štiri najboljše odbojkarice, Mio Jerkov, Majo Poljak, Bernardo Čutuk in Ivano Miloš, toda tudi slovenska reprezentanca je pomlajena, zato je zmaga proti ekipi, ki se redno uvršča na evropska in svetovna prvenstva, zagotovo dobra spodbuda pred kvalifikacijskim turnirjem na Portugalskem.

Chiappini je dvoboj s Hrvaticami začel z Evo Mori na mestu organizatorke igre, Anito Sobočan in Lano Ščuka na sprejemalskih mestih, z blokerkama Sašo Planinšec in Tino Grudina, korektorico Izo Mlakar ter prosto igralko Majo Pahor. Z dobro igro v bloku in obrambi ter tudi v protinapadih so povedle s 7 : 3, po nizu napak Hrvatic pa vodile že s 13 : 7. Ko so se jim Hrvatice približale na štiri točke zaostanka (13 : 17), sta Saša Planinšec z blokom in Morijeva s servisi poskrbeli, da so domače odbojkarice nasprotnicam do konca niza prepustile le še točko.

V drugem nizu slovenske odbojkarice niso bile več tako učinkovite v napadu, naredile so tudi preveč napak, kar je gostjam prineslo sedem točk prednosti (9 : 2). Hrvatice so vodile tudi še z 18 : 12, toda po asu Planinščeve je prišlo do izenačenja na 21. točki. V napeti končnici so imele tudi dve zaključni žogi za vodstvo z 2 : 0 v nizih, vendar so bile na koncu bolj zbrane gostje. Domače odbojkarice so nato bolje začele tretji niz, ko so s protinapadi Grudine, Ščuke in Sobočanove prišle do vodstva z 10 : 5. S petimi točkami prednosti so vodile tudi še pri izidu 17 : 12, toda po zaslugi Samante Fabris in Lee Cvetnić so hrvaške odbojkarice izid na 20. točki izenačile. Da do preobrata ni prišlo, sta poskrbeli Planinščeva v bloku in Mlakarjeva v napadu.

V četrtem nizu so priložnost v slovenski ekipi dobile Nika Blagne, Ela Pintar in Sara Najdič. Ekipi sta se menjavali v vodstvu, v še eni napeti končnici pa so bile bolj zbrane Chiappinijeve izbranke, ki so se veselile zmage s 27 : 25.

»Glede na to, da smo skupaj tako rekoč le dva tedna, smo prikazale dokaj dobro igro. Počasi se že kaže to, da se dobro ujamemo pri podajah in v bloku. Do začetka kvalifikacij je še nekaj časa, pred nami je še tekma z Madžarsko, in verjamem, da bomo do Portugalske svojo igro še izboljšale,« je dejala Mlakarjeva, z 22 točkami najučinkovitejša igralka tekme.