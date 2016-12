Slovenske košarkarice v skupini smrti

PRAGA – Slovenska ženska košarkarska reprezentanca bo na svojem prvem evropskem prvenstvu igrala v skupini s Srbijo, Francijo in Grčijo. Tekme predtekmovanja jo čakajo v Pragi.

Evropsko prvenstvo na Češkem bo potekalo od 16. do 27. junija 2017. Nastopilo bo šestnajst reprezentanc, ki so razdeljene v štiri skupine. Po prvih treh tekmah bo v četrtfinale neposredno napredovala najboljša ekipa iz vsake skupine, drugo in tretjeuvrščene pa se bodo udarile za preostala štiri prosta mesta. Zadnjeuvrščena bo prvenstvo zaključila po treh tekmah.

Predtekmovanja bodo potekala v Pragi ter manjšem mestu Hradec Kralove dobrih 100 kilometrov vzhodno od glavnega mesta. Zaključni boji bodo v Pragi v veliki dvorani O2, ki za košarkarske tekme sprejme preko 16.000 gledalcev.

Slovenija, ki je bila na žrebu v zadnjem, četrtem kakovostnem bobnu, bo prvo tekmo igrala proti polfinalistkam z olimpijskih iger v Riu de Janeiru Francozinjam, nato jo čaka Grčija, po dnevu odmora pa še aktualne evropske prvakinje Srbkinje.

Varovanke selektorja Damirja Grgića so bile izžrebane v na papirju najmočnejšo skupino. Na zadnjem evropskem prvenstvu je v finalu Srbija premagala prav Francijo, Grkinje pa so osvojile 10. mesto med dvajsetimi udeleženkami.