Slovenska rokometna rapsodija sredi Metza

METZ – Slovenska moška rokometna reprezentanca je v tretjem krogu svetovnega prvenstva v Franciji danes v Metzu premagala Makedonijo z 29 : 22 (16 : 10). Slovenski rokometaši so v tretjem dvoboju skupinskega dela dosegli tretjo zmago, po Angolcih in Islandcih so na kolena po sijajni predstavi položili še Makedonce. Z zanesljivo zmago so si že priborili nastop v osmini finala, od naslednjih dvobojev pa bo odvisna njihova končna uvrstitev v Metzu.

Že v torek jih ob 17.45 čaka tekma s Tunizijci, po dnevu premora pa v četrtek še obračun s Španci ob 20.45. V primeru torkove zmage bodo zagotovo osvojili drugo mesto v svoji skupini, v primeru četrtkove zmage nad Španci pa bodo skupinski del končali na prvem mestu, kar jim prinaša četrtouvrščeno izbrano vrsto iz skupine A.