Slovenke v akciji za euro

LJUBLJANA – Slovenska ženska rokometna reprezentanca bo 4. decembra začela tekme v predtekmovanju na evropskem prvenstvu na Švedskem. Slovenk kar šest let ni bilo na velikem tekmovanju, zato bodo še bolj zavzete za priprave na turnir v Skandinaviji, kjer bodo izbranke selektorja Uroša Bregarja igrale v skupini A v Stockholmu, njihove nasprotnice pa bodo gostiteljice, Srbkinje in Španke. Konkurenca, da te kap, bi lahko rekli, toda Bregarjeva dekleta se bodo temeljito pripravila na zahtevne preizkušnje. Ta teden so se zbrale na Ptuju, kjer bodo drevi in jutri odigrale dve pripravljalni tekmi s Češko (obakrat ob 18. uri), v soboto in nedeljo pa se bodo v Siofoku še dvakrat pomerile z Madžarkami, s tem da bo druga tekma zaprta za javnost.

Bregarjev izbor Na Bregarjevem seznamu so naslednje igralke: Miša Marinček, Sergeja Stefanišin, Ines Amon, Polona Barič in Nina Jeriček (vse Krim Mercator), Valentina Panger, Janja Rebolj in Tjaša Stanko (vse Zagorje), Lina Krhlikar in Ana Petrinja (obe Gopppingen), Barbara Lazović in Tamara Mavsar (obe Vardar Skopje), Nives Ahlin (Neckarsulmer), Katja Čerenjak (Zelene doline Žalec), Teja Ferfolja (Rotweiss Thun), Ana Gros (Metz), Neli Irman (Budućnost Podgorica), Lea Krajnc (Zagnos), Maja Užmah Šon (Celles sur Belle) in Branka Zec (Bayer Leverkusen).

»Glede na to, da je naša reprezentanca v primerjavi z drugimi izbranimi vrstami v velikem deficitu glede nastopov na velikih tekmovanjih, sem se odločil, da bomo v tem tednu igrali štiri zelo zahtevne tekme. Na prvi pogled je to veliko, a zavoljo tega sem na reprezentančno akcijo poklical lepo število igralk. Na teh štirih tekmah bom prav vsem ponudil priložnost za dokazovanje, predvsem pa me zanimajo sposobnosti Lee Krajnc in Tjaše Stanko na zunanjih položajih. Obe v klubih kažeta zelo dobre predstave, pred nami pa so reprezentančne tekme, ki so veliko bolj zahtevne in na višji ravni,« je dejal selektor Bregar.



Ena izmed ključnih igralk izbrane vrste je 25-letna Tamara Mavsar, ki igra na levem krilu. »Bližnjih tekem s Čehinjami in Madžarkami se s soigralkami zelo veselim, vse skupaj pa predvsem želimo videti svoje trenutno stanje in katerim prvinam bomo morali nameniti največ pozornosti v zaključnem pripravljalnem obdobju za nastop na evropskem prvenstvu. Pred nami bo gotovo težko in zahtevno delo, a vse igralke se že malce spogledujemo z decembrskim turnirjem, na katerega smo se uvrstili po zelo dolgem obdobju. Menim, da ta teden ne bo tako naporen po telesni plati, bolj bo taktične narave,« je dejala Mavsarjeva, od letos članica skopskega Vardarja, kjer si slačilnico deli z reprezentančno kolegico Barbaro Lazović.