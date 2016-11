Slovenke krog pred koncem kvalifikacij že uvrščene na svoj prvi eurobasket

»Zdi se mi, da sem miren kot že dolgo ne,« je po tretji zmagi v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo dejal selektor ženske košarkarske reprezentance Damir Grgič. Odvalil se mu je kamen od srca, njegove varovanke so s prepričljivo zmago (75:54) proti Litvi že potnice na prvenstvo stare celine prihodnje leto. Pa kvalifikacij še ni konec. Za Slovenijo se bodo končale po sredini tekmi v Latviji.



Odslovil je snemalca



Grgič ni priznal na glas, a tekme proti Litvi se je bal. Ne zato ker bi dvomil o svojih varovankah, ampak bolj zato, ker je ekipa z Baltika prišla v Slovenijo s kar šesterico novink. Po lanskem debaklu in izgubi vseh možnosti za uvrstitev na EP so v Litvi, deželi košarke, opravili čistko. V Celju, pred več kot 1000 gledalci, se je hitro izkazalo, da je bil Grgičev strah odveč. »Priznam, da smo večji del tekme kontrolirali, igralke so izpolnile moje zahteve in pričakovanja,« je pohvalil svoje igralke, ki so jih slišale na začetku drugega polčasa. Po prvih 20 minutah je bilo 41:26 za Slovenijo. »Že v drugi četrtini smo izgubili skok, čeprav bi morali narediti višjo razliko, pa je nismo,« je selektor opozoril, da vse le ni bilo optimalno. Pričakovati je bilo, takšen je pač Grgičev slog, da v 3. četrtini zlomijo tekmice. Slovenska prednost se je stopila na devet točk, sledila je minuta odmora, kjer ni bilo prostora za kamero in mikrofon TV Slovenije. Grgič je ob prihodu igralk na klop z jasno gesto namignil snemalcu, da bo to minuto odmora opravil brez prisotnosti ušes javnosti. Kljub temu so vsi v dvorani slišali, da je besen, ker je igralkam padla zbranost.



Po prvo mesto v skupini



»Saj nas je opozarjal, da moramo v petih minutah narediti vse. Pa nismo. Morda smo se preveč sprostile. Litovke so dosegle nekaj lahkih košev, prebijale so nas. Po minuti odmora smo se zbrale,« je svoje dodala Nika Barič, ki je prispevala osem točk in sedem podaj. Po 16 točk sta prispevali Maja Erkić in Teja Oblak, 11 Eva Lisec, izvrstno je z Litovkami bila boj Sandra Piršič (10 točk, 10 skokov). Po bučni minuti odmora in Grgičevem monologu je sledila serija 15:6, Litva se je predala, zadnjih deset minut je bilo bolj gola formalnost kot pa resen boj. Tudi zato je selektor namenil minutažo vsem igralkam. »Vnovič smo slabo zadevali z razdalje, le dve trojki smo dosegli. Pa smo kljub temu zmagali za 20 točk. Kaj bi šele bilo, če bi zadeli še to. Navdušen sem nad razpletom tekme in potekom kvalifikacij. Naredili bomo vse, da končamo kvalifikacije na prvem mestu v skupini. Ponosen sem na dekleta in se jim zahvaljujem. Imamo najboljše navijače v Evropi, to je bilo doslej jasno v moški košarki, zdaj je tudi v ženski. V Latvijo odhajamo po zmago,« je še dodal Grgič, potem je do besede prišla kapetanka Erkićeva: »Čestitala bi vsem puncam. Po tako velikem uspehu za slovensko žensko košarko se počutimo izvrstno. Moje zadovoljstvo je še toliko večje, saj sem v reprezentanci že od začetka in dolgo smo si vsi skupaj želeli uvrstitve na veliko tekmovanje. Cilj je dosežen!«



Mi 15, Rusi 500 klubov



»Če bi mi kdo to ponudil pred začetkom kvalifikacij, mu ne bi verjel. Dvakrat smo premagali Litvo, ki je bila korak do preboja na olimpijske igre v Rio. Za 20 točk smo ugnali Latvijo z njeno super zvezdniško zasedbo. Zavedati se moramo, da premoremo kakovost. S tem uspehom v kvalifikacijah bo mojim igralkam še zrasla samozavest,« je v nadaljevanju večera razmišljal selektor Grgič, ki pozorno bdi nad mlajšimi reprezentančnimi selekcijami. »Imamo le 15 klubov, a vse selekcije, kadetinje, mladinke, ekipo U20 in članice, med evropsko elito, kjer pa se kosamo z Rusijo, ki ima 500 klubov,« je še opozoril Grgič, ki je včeraj slavil 38. rojstni dan. S torto so ga presenetili tudi predstavniki košarkarske zveze takoj po koncu sobotne tekme.



Najraje v Celje



»V preteklosti je bilo kar nekaj razočaranj, zdaj je vse poplačano,« je bila vesela Nika Barič, ki je vedno želela, da vsem klubskim uspehom in posamičnim nagradam doda še preboj na EP članic. »Komaj čakam priprave in primerjavo z evropsko elito, da vidimo, kje smo,« dodaja Nika. »Prej smo vedno igrale v Kranjski Gori, kjer se je zbralo po 150 gledalcev. V Celju je dvorana polna, mesto pa vsem blizu, česar za Kranjsko Goro ne moreva trditi,« je Trboveljčanka, ki si služi kruh v Rusiji, pohvalila odločitev zveze, da reprezentanca domače tekme igra v Celju. »Vidi se, da nas krasi izjemna kemija, ki v ekipi vlada že tretji ciklus zapored. Nismo se zmedle, ampak smo odigrale izvrstno. V ključnih trenutkih smo ostale hladne, zato gremo povsem zasluženo na EP,« je bila vesela Eva Lisec, ki reprezentanci skrbi tudi za fotografiranje in objavljanje selfiejev. Zavoljo sobotnega uspeha bo priložnost za nove vragolije pod košem in fotografske posladke res veliko že prihodnje leto.



Selektor, ki je sinonim za uspeh



Selektor Damir Grgič ima 38 let, za njim pa je skoraj desetletje uspehov na košarkarski sceni. Lani je mladinke popeljal do 5. mesta na evropskem prvenstvu (v Celju), letos je s slovensko selekcijo U20 postal prvak B-divizije. Leta 2010 je bil z mladinkami 4. v Evropi, leta 2011 pa 13. na svetu. V A-divizijo ni popeljal le reprezentance U20, ampak tudi mladinke (leta 2009 v Izraelu, ko je bil v diviziji B srebrn). Selektor članic je postal lani. Ob tem se je proslavil z izvrstnim delom v ŽKK Athlete Celje, kjer so se pod njegovo taktirko igralsko razvijale Nika Barič, Eva Lisec, Teja Oblak, Rebeka Abramovič, Ana Turčinović, Marica Gajić, Ivana Dojkić in druge.

Navijal tudi predsednik



Po koncu tekme je igralkam čestital tudi predsednik države Borut Pahor, ki je še drugič v zadnjih dveh letih prišel v Celje. Lani je na domačem evropskem prvenstvu navijal za mladinke, zdaj je vihtel zastavo za članice, ki so mu ob koncu podarile žogo s podpisi.