Slovenke boljše od Grkinj

PRAGA – Slovenske košarkarice se v Pragi merijo na svojem prvem evropskem prvenstvu. Medtem ko so proti Franciji izgubile v tesni končnici, so na drugi tekmi premagale Grčijo. Ob polčasu so Slovenke sicer zaostajale za 10 točk, na koncu pa so zmagale z 59 : 56.

Najboljša strelka Slovenije je bila Eva Lisec, ki je na svoj 22. rojstni dan dosegla 15 točk.

Z zmago so si varovanke selektorja Damirja Grgića odprle pot do dodatnih kvalifikacij za četrtfinale, jih pa v zadnjem krogu predtekmovanja v ponedeljek ob 15. uri čaka še tekma z aktualnimi evropskimi prvakinjami Srbkinjami. Povsem mogoče je, da bo nastal v skupini krog reprezentanc z enakim številom zmag in porazov, malce več pa bo jasno po nocojšnjem obračunu med Francijo in Srbijo.

Tekmovalni sistem določa, da se v četrtfinale uvrstijo le prvouvrščene reprezentance iz štirih skupin, drugo in tretjeuvrščene pa čaka repasaž. Slovenska skupina C se križa z reprezentancami v D skupini, kjer ima Belgija presenetljivo dve zmagi, po eni imata Rusija in Latvija, Črna gora pa je še brez uspeha.