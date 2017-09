Slovenija v torek z Latvijo

ISTANBUL – Slovenski košarkarji so dobili tekmeca v četrtfinalu evropskega prvenstva v Istanbulu. To je Latvija, ki je v osmini finala prepričljivo premagala Črno goro s 100 : 68 (27 : 15, 53 : 37, 82 : 52). Četrtfinalni obračun bo na sporedu v torek, najverjetneje ob 17.45.

Trideset točk prednosti

Termine četrtfinalnih tekem bo Fiba Europe sporočila po odigrani osmini finala oziroma danes zvečer po preostalih treh dvobojih Srbija – Madžarska, Španija – Turčija in Hrvaška – Rusija. Poleg Slovenije in Latvije so si v soboto mesto med osmimi najboljšimi reprezentancami zagotovile še Nemčija, Italija in Grčija.

Latvija, ki je v Istanbul napredovala kot drugouvrščena iz skupine, v kateri so Italija, Rusija, Turčija, Belgija in Velika Britanija, je v prvi nedeljski predstavi zanesljivo upravičila vlogo favorita. Vprašanje zmagovalca je rešila že po treh delih igre, ko je imela ob 62-odstotnem metu za tri točke (13 : 21) trideset točk prednosti.

Latvijec strelec prvenstva

Prvi zvezdnik Latvije, Kristaps Porzingis, 218 centimetrov visoki član ekipe New York Knicks, je dosegel 19 točk ob metu iz igre 5 : 8 (trojke 2 : 3) in zbral šest skokov ter tri podaje. Dve točki več od Porzingisa, ki je trenutno tretji strelec prvenstva, je zbral Janis Timma (trojke 4 : 4, šest podaj, pet skokov), skupno pa se je pri Latviji med strelce vpisalo enajst igralcev.

Slovenija in Latvija sta se na evropskih prvenstvih nazadnje srečali 2015 v osmini finala v Lillu. Zmagali so Latvijci, ki letos nastopajo v zelo podobni postavi kot pred dvema letoma, tedaj niso imeli le Porzingisa in nekdanjega člana Olimpije Davisa Bertansa, ki zdaj v ligi NBA igra za San Antonio, medtem ko so v reprezentanci Slovenije le trije košarkarji, ki so nastopili na tej tekmi – Klemen Prepelič, Mitja Nikolić in Saša Zagorac.