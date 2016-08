Slovenija kvalifikacije začela z zanesljivo zmago

LJUBLJANA – Košarkarji Slovenije so v Ljubljani v 1. krogu kvalifikacij za evropsko prvenstvo (EP) 2017 (skupina E) premagali Kosovo s 113 : 68. Za obe ekipi je bila tekma v dvorani Stožice zgodovinska; Slovenija je v njej prvič igrala tekmo kvalifikacij, saj pred 12 leti, ko je morala nazadnje skozi kvalifikacije, športni kompleks v Stožicah še ni bil zgrajen, Kosovo pa je odigralo svojo sploh prvo uradno tekmo, potem ko ga je Fiba priznala šele leta 2015.

Čeprav so imeli gostje okrepitev, naturaliziranega Američana Justina Doellmana, sicer člana FC Barcelone, je bila razlika v kakovosti tolikšna, da vprašanja o zmagovalcu praktično ni bilo. Slovenija je narekovala oster in hiter ritem igre, bila razpoložena v napadu ter si že do odmora priigrala 33 točk prednosti. Prvi strelec Slovenije je bil njen prvi zvezdnik Goran Dragić, ki je dosegel 22 točk in imel ob tem še 8 podaj. Njegov mlajši brat Zoran je zbral 17 točk (5 skokov), do dvomestnega števila pa so prišli še Edo Murić (15 točk, met iz igre 7 : 10, 7 podaj, 6 skokov), Alen Omić (15 točk, met 6 : 8, 5 skokov) ter Gašper Vidmar (15 točk, 5 skokov, 4 podaje).

Varovanci selektorja Igorja Kokoškova bodo že čez štiri dni gostovali v Bolgariji. V skupini je še Ukrajina, na EP pa napredujejo prvouvrščene ekipe ter štiri drugouvrščene iz sedmih skupin. Slovenija bo preostali domači tekmi igrala 7. septembra v Celju proti Ukrajini ter 14. septembra v Stožicah z Bolgarijo. V drugi tekmi v skupini E je Ukrajina doma premagala Bolgarijo z 79 : 69.

Kvalifikacije so se začele točno leto dni pred EP, ki ga bodo tako kot zadnjega gostile štiri države. Od 31. avgusta do 17. septembra 2017 bodo predtekmovanja v Helsinkih, Tel Avivu, Cluju v Romuniji ter Carigradu, kjer bo tudi zaključna faza. Na prvenstvu bo nastopilo 24 reprezentanc, tokratnih kvalifikacij pa se udeležuje 27 ekip. Na prvenstvo so že uvrščene reprezentance, ki so nastopile na olimpijskih igrah (Španija, Litva, Hrvaška, Srbija, Francija) ali sodelovale v kvalifikacijah za nastop na olimpijskem turnirju (Italija, Češka, Grčija, Latvija) in vse štiri gostiteljice prvenstva.