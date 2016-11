Novembru je usojeno, da se v njegovih dneh piše slovenska športna zgodovina. To najbolje vedo nogometaši, ki so se pred leti v enajstem mesecu uvrščali na evropsko in svetovni prvenstvi. November je zdaj postal še mesec srečnega imena za košarkarice slovenske reprezentance. Te so se z zmago proti Litvi že uvrstile na svoje sploh prvo evropsko prvenstvo. Da se je to zgodilo v Celju, ni naključje. To je mesto, ki je v zadnjih desetih letih največ naredilo za razvoj slovenske ženske košarke, hkrati pa je postalo mesto, kjer se igralke najbolje počutijo. Domače, toplo sprejete, zaželene, cenjene in spoštovane. V soboto je bilo več kot 1000 gledalcev na tribunah športne dvorane celjske gimnazije. Včeraj je še bil morda dan za slavje, toda danes se že dela. Reprezentanca premore vrhunske razmere za vadbo, tu je Košarkarska zveza Slovenije (KZS) brezkompromisno opravila svoje delo. Ne bi bilo slabo, da bi z velike mize padla kakšna drobtinica za ženske klube ali pa da njihovo tekmovanje vendarle dobi sponzorja. Kdaj, če ne zdaj. To je izziv za dokazovanja željan marketinški oddelek v krovni košarkarski organizaciji. Brez dodatnega evra bo klubom še težje, produkcija igralk omejena. Uvrstitve na velika tekmovanja so prej izjema kot stalnica. Omenjen uspeh je kar zadosten argument, da Košarkarska zveza Slovenije skupaj z Vlado Republike Slovenije zagotovi vse, da bi do 15. decembra letos oddali močno in konkurenčno kandidaturo za organizacijo evropskega prvenstva. Že lep čas ni skrivnost, da želita Srbija in Slovenija skupaj gostiti evropsko prvenstvo košarkaric leta 2019. Brez podpore države ne bo šlo. Da Slovenija zna organizirati, je dokazala že nekajkrat, tudi v Celju, kjer imata organizacijske niti v rokah Uroš Kranjc in Borut Kop, so mojstri za to. Da se v Sloveniji igra dobra ženska košarka, smo se prepričali tudi v soboto v Celju. Slovenija gre naprej! Najprej na eurobasket 2017, potem pa hrabro po organizacijo in odmeven rezultat na domačem prvenstvu stare celine leta 2019.