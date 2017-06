Slovenija ambiciozno, brez treme na evrobasket

LJUBLJANA – Po četrt stoletja čakanja bodo od jutri na svoj račun prišle tudi slovenske košarkarice. V Pragi se namreč začenja 36. evropsko prvenstvo, med šestnajsterico ekip pa je premierno tudi Slovenija. Varovanke 37-letnega selektorja Damirja Grgiča so včeraj nekaj po 11. uri prispele v češko glavno mesto, kjer jih jutri ob 20. uri čaka premiera proti Franciji. V soboto se bodo Slovenke ob 18.00 pomerile še z Grčijo, v ponedeljek popoldne (15.00) pa še s Srbijo. Slovenija bo nastopila v postavi Rebeka Abramovič, Nika Barič, Maja Erkić, Shante Evans, Tina Jakovina, Eva Lisec, Teja Oblak, Larisa Ocvirk, Sandra Piršič, Annamarija Prezelj, Tina Trebec, Živa Zdolšek. Žreb skupin Sloveniji ni bil naklonjen. Sicer ji ne bi namenil finalistk zadnjega prvenstva stare celine (Srbija prvak, Francija podprvak) ter še izkušene vrste Grčije.



Piršičeva okrevala

»Smo v solidnem stanju, tako da se lahko kosamo z vsakim tekmecem in dokažemo, da smo zasluženo na EP. Sposobni smo se stepsti za vsako žogo,« je pred potjo razmišljal Grgič, ki ima na voljo 12 igralk. Nekaj zdravstvenih težav je imela Sandra Piršič, ki ji je selektor v času priprav vešče odmerjal minutažo, za nameček pa je pod koš dobil še naturalizirano Američanko Shante Evans. »Za Sandro smo poskrbeli, Shante pa je potrdila to, kar sem vedel iz klubskega sodelovanja. Gre za izvrstno igralko, ki nam bo dala širino pod košem v obrambi in napadu, za nameček pa je Shante izvrstna osebnost, ki se je super vklopila v ekipo,« nadaljuje selektor Grgič, ki je s sodelavci (Jure Krajnc, Slavko Duščak, Predrag Radović, Žane Bortek) temeljito analiziral konkurenco. »Francija ima izvrsten sistem in super ekipo. V času priprav so bili superiorni,« je začel Grgič, ki opozori, da so Francozinje superiorne tako v branilskih vrstah kot pod košem. Mnogi menijo, da je slovenska priložnost Grčija, ki je med tremi tekmeci na papirju morda celo najlažji nasprotnik. »Grčija je blestela v pripravljalnih tekmah, porazila je tudi Italijo in Rusijo,« opominja selektor, ki verjame, da bodo njegove igralke izkoristile ponujeno priložnost. V drugi krog tekmovanja se uvrstijo po tri ekipe iz vsake od štirih skupin. Prvaki direktno napredujejo v četrtfinale, druga in tretja ekipa skupine (skupaj jih je osem) pa se v nadaljevanju križata s tekmeci iz drugih skupin. Štirje zmagovalci so preostali četrtfinalisti.



Brez nervoze

»Pred nami je težko pričakovani nastop na evropskem prvenstvu, ki smo ga lovili kar več let. Nervoze ni občutiti, dekleta smo zelo sproščena. Želim si, da na evropskem prvenstvu ohranimo timskega duha, ki nas je krasil celotne kvalifikacije,« je svoje misli strnila izkušena kapetanka Maja Erkić. Slovenija je v času priprav odigrala osem tekem – porazila je Madžarsko in Turčijo po dvakrat, Poljsko in Hrvaško. Generalko je opravila v Črni gori, kjer so jih domačinke dvakrat ugnale tudi s sodniško pomo- čjo. Po vseh teh zmagah so v slovenski javnosti zrasli tudi apetiti. »Bodimo zmerni in realni. Ne delajmo si utvar. Zavedamo se svojih kapacitet. Nismo pa v položaju, da bi lahko sploh razmišljali, kaj bomo dosegli. Bomo pa znali izkoristiti vsako priložnost,« še doda Grgič, ki upa, da bo na tribunah tudi precej slovenskih navijačev. Ti se na velikih tekmovanjih praviloma ne izneverijo tradiciji. Pričakujejo jih tudi na Češkem.



Na EP tudi sodnik Krejič

Na evropskem prvenstvu na Češkem bo slovenske barve zastopal tudi mednarodni sodnik, 35-letni Kranjčan Boris Krejič, ki bo sodil v predtekmovanju evrobasketa. Če se bo izkazal in zadovoljil kontrolorje,

bo dobil priložnost tudi v izločilnih bojih. To je prvo odmevno člansko tekmovanje, na katerem bo Krejič delil pravico.