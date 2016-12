Slovenec na dirkah tovornjakov

Dirke tovornjakov so resnično nekaj posebnega. Ko se s starta proti prvemu ovinku zapodi blizu 20 velikih vozil, vsako med njimi tehta okrog 5,3 tone, škripajo gume, ječijo karoserije in ob bližnjih srečanjih pokajo blatniki. Moči je resnično ogromno, saj ima dirkalni tovornjak 12,5-litrski motor z dobrimi tisoč konji in 5.500 njutonmetri navora. Ker karoserija tovornjaka nima pravega aerodinamičnega podtlaka, vse breme zaviranja in sil v ovinkih sloni na zavorah in velikih kolesih. Vsak tovornjak ima še 200-litrsko posodo za gorivo, ki jo nato voznik uporabi za hlajenje zavor, med dirko pa porabi kar štirikrat več vode kot dizelskega goriva. Iz varnostnih razlogov je hitrost omejena na 160 kilometrov na uro.



Enes Draganovič je Slovenec, ki tovornjake dobro pozna. S tovornim prevozom si služi kruh, kot uspešen podjetnik pa je tudi ljubitelj hitrih in dirkalnih avtomobilov. Pred leti je že dirkal v slovenskem cestnem in gorskohitrostnem prvenstvu, odpeljal je celo nekaj relijev. Prihodnje leto se želi resneje pomeriti tudi v FIA evropskem prvenstvu s tovornjaki, ki pomeni najvišjo raven tovrstnega dirkanja. »S sinom Alenom sva na dirkališču Most na Češkem testirala tovornjak ekipe Buggyra in prvi vtisi so bili zelo pozitivni. Oba sva bila približno enako hitra in najverjetneje se bova prihodnje leto v dirkalnem tovornjaku celo izmenjevala. Vsekakor bo to velik izziv in šola, saj je konkurenca zelo izkušena, dirke s tovornjaki pa so nekaj posebnega,« je po testiranju tovornjaka ekipe Buggyra povedal Draganovič. V evropskem prvenstvu danes sicer dirkajo predvsem zasebne ekipe, ki pa imajo neposredno podporo proizvajalcev velikih tovornih vozil, kot so MAN, Mercedes-Benz, Renault in podobni. Prva dirka FIA evropskega prvenstva s tovornjaki bo prihodnje leto 13. in 14. maja na dirkališču Red Bull Ring v Avstriji, sledijo pa še dirke v Misanu, Nürburgringu, Slovakiaringu, Hungaroringu, Mostu, Zolderju, Le Mansu in Jarami.