Slovenec, ki je prepričal Kitajce

Po desetih mesecih se je v domači Maribor vrnil tudi 56-letni košarkarski trener Memi Bečirovič, ki je uspešno sklenil še eno sezono na Kitajskem, kjer bo deloval tudi v prihodnje.



»Doma je vedno najlepše. Težava pa je, da po vsakem prihodu potrebujem več časa, da se prilagodim časovni razliki. Ohranjam pa rutino: ko se po naporni in stresni sezoni vrnem, obiščem zdravnika in naredim servis telesa,« je uvodoma dejal Memi, ki smo ga ujeli ravno pred kosilom, na jedilniku pa rižota. Kitajske nima nikoli dovolj. Še pred kosilom analiziramo minule mesece. »Sezona je bila dobra, čeprav sem z ekipo Jiangsu Nangang Dragons Nanjing spet za las ostal brez končnice, preboja med osem najboljših. Vnovič sem imel težave s poškodbami tujcev. Lani je imel težave Greg Oden, letos Samuels Samardo. Pomagal je Will McDonald, a je bilo to premalo,« je obžaloval Memi in potrdil, da so z njegovim delom v klubu zadovoljni. Že lani je sklenil novo dveletno pogodbo. Ker pa se je v dveh letih izkazal, bo zdaj dobil še več kompetenc: tudi tujce bo lahko izbiral sam, doslej so to počeli drugi v klubu. Že zdaj je jasno, da bo še tretjo sezono pod njegovo taktirko igral zunajserijski Američan MarShon Brooks.



Ko te pokliče Yao Ming



Po koncu sezone so mu zaupali v vodenje še regijsko selekcijo. Ni se jim izneveril. Med 32 sodelujočimi ekipami je popeljal svojo ekipo na finalni turnir kitajskih nacionalnih iger, sklepni obračuni pa bodo med 3. in 6. septembrom. Ko se je z regijsko selekcijo ravno vračal domov in bil z mislimi že pri poti v domovino, je spet zazvonil telefon. Bili so vodilni možje kitajske košarkarske zveze, ki jo vodi Yao Ming, nekdanji zvezdnik lige NBA. Želeli so, da bi ostal kar v Aziji in vodil še kitajsko reprezentanco, ki nima selektorja. Moštvo se pripravlja za svetovno prvenstvo (leta 2019 bo na Kitajskem) in olimpijske igre (Tokio 2020). »Potreboval sem počitek, komaj sem jim to razložil. Potem so rekli, naj se vrnem čez mesec dni. A sem jim odvrnil, naj se dogovorijo z mojim klubom, v katerem pa niso dovolili, da bi vodil reprezentanco, da bi se vrnil spočit za novo klubske izzive,« je pojasnil Bečirovič, ki mu godi pozornost kitajske zveze.



»Iz prve roke lahko povem, da se kitajska košarka naglo razvija. Vlaganje v šport je enormno, dvorane polne. Dejansko je košarka šport številka 1 v državi. Imajo pa težavo, ker v vrhunskih klubih vloge organizatorja igre in centra prevzemajo tujci. Zato trpi reprezentanca, ker nima pravega organizatorja igre, ki bi v ključnih trenutkih lahko prevzel odgovornost,« še doda Memi, ki se bo v Azijo vrnil 8. julija. Začel bo pripravljati svojo ekipo, ki bi jo rad popeljal med osem najboljših. Bolj ali manj pa je po drugi sezoni na tem koncu sveta jasno – Memi je spet prepričal svoje delodajalce, tako kot je to uspešno že storil v Iranu.