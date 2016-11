Slovenci zapravili zmago, Vujović pa krivi sodnika

LIZBONA – V taboru slovenske rokometne reprezentance in v krogu njihovih privržencev z grenkobo analizirajo izgubljeno točko v 2. krogu kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2018. Izbranci selektorja Veselina Vujovića so v boju s Portugalsko vse do 57. minute povsem nadzirali potek dogodkov v dvorani Benfice, potem pa so si skupaj s šefom dovolili nekaj neumnosti in prevlado čustev ter tako zapravili zmago. Po vodstvu Slovenije s tremi zadetki so Portugalci zasukali izid in prešli v vodstvo za gol, na srečo pa je štiri sekunde pred koncem Gašper Marguč zadel s sedemmetrovke za izenačenje 26:26. Po zmagi proti Švici v Velenju je osvojena točka na Iberskem polotoku premalo za ambiciozno Slovenijo, ki je na avgustovskih olimpijskih igrah zasedla 6. mesto, na svetovnem prvenstvu v Franciji 2017 pa hoče biti povsem pri vrhu. »Morda bo moja ocena neobjektivna, a ne morem se znebiti občutka, da sta bila sodnika skozi celoten drugi polčas nekoliko na portugalski strani. Prehitro sta nam dvigala roke za pasivni napad ter nam prestrogo dosojala dvominutne kazni in tako naprej. Po eni od teh neumnosti sem na pobudo delegata prejel rumeni karton, nato pa zaradi moje povsem nedolžne pripombe še dvominutno kazen. Žal mi je, da sem zavoljo tega ogrozil vodstvo svojih varovancev, ki so skozi celotno tekmo nadzorovali gostitelje. V vsakem primeru so moji igralci v teh težkih trenutkih prikazali pravi karakter, najbolj pa obžalujem, da ima Slovenija pri rokometnih sodnikih še vedno tako slab ugled. Upam, da se bo to spremenilo v prihodnosti,« se je Veselin Vujović posipal s pepelom po eni strani, po drugi pa hotel krivdo naprtiti sodinkoma iz Latvije. Povsem brez razloga, saj imajo Slovenci tudi brez veteranov na počitku Uroša Zormana in Gorazda Škofa ter poškodovanih Mateja Gabra in Darka Cingesarja na voljo zasedbo, ki bi morala iz Lizbone odnesti ves plen.



Tudi Marguč, ki ga je Vujović izločil s seznama reprezentance za OI v Riu, je težko podoživljal dogajanje: »Celotno tekmo smo bili v vodstvu, tri minute pred koncem pa so gostitelji izkoristili našo izključitev in prešli v vodstvo. Menim, da smo bili v obrambi korektni, tudi Primož Prošt je dobro branil, škoda je le, da v napadu nismo razvili naše hitre igre s številnimi nasprotnimi napadi in lahkimi goli. Zavoljo tega je bila tekma tudi izenačena. Če gledamo celo tekmo, potem smo si zaslužili zmago, če pa gledamo le zadnjih deset minut dvoboja, smo lahko z osvojeno točko več kot zadovoljni.« Še bolj samokritičen je Vid Kavtičnik: »Sicer smo izvlekli točko, a z njo nisem zadovoljen, saj smo zapravili dobljeno tekmo. V nadaljevanju kvalifikacij moramo premagati Švico v gosteh in Portugalsko doma. V tem primeru bi izpolnili naš zastavljeni cilj, čeravno upam tudi na zmago proti Nemčiji.« Nadaljevanje kvalifikacij sledi šele na začetku maja prihodnje leto, ko bo Slovenija najprej gostila Nemčijo, v prihodnjih mesecih pa bo vsa reprezentančna pozornost namenjena svetovnemu prvenstvu v Franciji, ki bo od 11. do 29. januarja 2017. Tam bo Slovenija v predtekmovalni skupini B igrala proti Angoli, Islandiji, Makedoniji, Tuniziji in Španiji.