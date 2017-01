Slovenci za uvod razbili Angolo

METZ – Slovenska moška rokometna reprezentanca je na današnji tekmi prvega kroga svetovnega prvenstva v Metzu premagala Angolo z 42 : 25 (21 : 13).

Izbranci slovenskega selektorja Veselina Vujovića so zanesljivo opravili svojo prvo nalogo v Franciji. Uvodni tekmeci Slovencev jim niso povzročili nobenih težav, glavne tekme v Metzu pa so šele pred njimi.

Po dnevu odmora jih že v soboto ob 14.45 čakajo veliko kakovostnejši Islandci, nato pa so od ponedeljka do četrtka pred njimi še odločilni obračuni za preboj v osmino finala z Makedonci, Tunizijci in Španci.