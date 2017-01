Slovenci za ponovitev največjega uspeha na SP

Madžarska, z zmago s 27:25 v osmini finala svetovnega rokometnega prvenstva nad olimpijsko prvakinjo Dansko, in Katar, svetovni podprvak, ki je z 21:20 izločil evropsko prvakinjo Nemčijo, sta pripravila največji presenečenji v uvodnem krogu izločilnih bojev na mundialu v Franciji. No, za popoln pregled dodajmo še zadnji izid nedeljskih tekem, Hrvaška je premagala Egipt, izid je bil 21:19.



Vse (za nekatere) lepo in prav, a ravno Katar bo drevi ob 20.45 v Parizu tudi tekmec slovenske reprezentance v četrtfinalnem dvoboju. Torej, vložek bo velik, če slovenski fantje zmagajo, bodo ponovili uspeh s SP 2013 v Španiji, ko so prav tako prišli do polfinala. Slovenski rokometaši in selektor Veselin Vujović so sicer za četrtfinalnega tekmeca pričakovali in že videli Nemce, a izkušeni trenerski maček Valero Rivera in njegovi igralci so, ponovno, kot na domačem SP 2015, vse postavili na glavo. No, Slovenija in Katar sta se na mundialu pred dvema letoma tudi srečala, v Lusailu pa je slavil gostitelj z 31:29. »Katarska zmaga v osmini finala je zagotovo največje presenečenje SP. Nemci so prevladovali v svoji skupini, Katar pa v skupinskem delu ni zmogel sestaviti dobre tekme. Ta je še vedno svetovni podprvak, ima dobro ekipo, kar je dokazal z zmago proti Nemcem. Tudi njih bo ta zmaga dvignila in igrali bodo oster rokomet. Kdo je favorit na tekmi, je težko govoriti, ampak v vsakem primeru moramo odigrati odlično tekmo, če želimo premagati Katarce,« je pokomentiral kapetan slovenske vrste Vid Kavtičnik, ki je s soigralci v osmini finala z 32:26 rezultatsko ukanil Rusijo. »Ogledali smo si tekmo Katarcev z Nemci in vsi bili presenečeni nad njihovo dobro igro. V obrambi so zelo kakovostni, telesno so izjemno močni, prav tako v igri mož na moža. Treba bo igrati zelo hitro, saj v igri na kontakt proti njim nimamo veliko možnosti. Z našo iznajdljivostjo se lahko zoperstavimo njihovi obrambi, po drugi strani bo tudi naša obramba morala biti izjemno kompaktna in čvrsta, saj Katarci premorejo številne izjemne strelce. Izpostavil bi Rafaela Capoteja, ki je izjemno sposoben igralec, a sami premoremo dovolj kakovosti in gremo na zmago,« je dodal Gašper Marguč.



Slovenija v prednosti



Vsi slovenski igralci se zavedajo zahtevnosti naloge preboja v polfinale, tudi Borut Mačkovšek si že brusi strelsko roko za reprezentanco z Arabskega polotoka. »Predvsem se nadejam naše dobre igre v obrambi. Katarci so v primerjavi z nami počasnejši, tako da moramo uveljaviti naše prednosti v hitrosti, proti Nemcem pa so odigrali vrhunsko. Z naše strani ne bo nobenega podcenjevanja, na nasprotni strani igrišča bomo vendarle imeli svetovne podprvake,« opozarja Mačkovšek. Katarski vratar Danijel Šarić, ki je proti Nemcem zbral 15 obramb, je vlogo favorita namenil slovenskim rokometašem. »Slovenija ima kakovostnejši igralski kader od Katarja, močnejša je tudi na taktično-tehničnem področju, hkrati pa premore številne specialiste za posamične rokometne naloge. Po vseh kriterijih je v prednosti pred Katarjem, v četrtfinalnem dvoboju se ji bomo zoperstavili z ekipno igro in upam na najboljše,« je pred drevišnjo tekmo Šarić odigral psihološko skrivalnico.

Švedska na poti gostiteljem



Današnji četrtfinalni pari rokometnega SP: Norveška – Madžarska (17.00, Albertville), Francija – Švedska (19.00, Lille), Slovenija – Katar (20.45, Pariz), Španija – Hrvaška (20.45, Montpellier).