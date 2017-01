Slovenci z zmago v četrtfinale

PARIZ – Slovenska moška rokometna reprezentanca je v osmini finala svetovnega prvenstva v Franciji danes v Parizu premagala Rusijo z 32 : 26 (13 : 15).

Z uvrstitvijo med osem so naši rokometaši izpolnili svoj cilj na letošnjem največjem rokometnem dogodku na svetu in brez pritiska čakajo na torkov četrtfinalni dvoboj med zmagovalci nedeljske tekme med Nemci in Katarci v pariški dvorani Bercy. Slovenija se je tretjič zaporedoma prebila v četrtfinale, pred štirimi leti je v Španiji zasedla končno četrto, pred dvema letoma v Katarju pa osmo mesto.

Uvodna postava (vratar Matevž Skok, krilna igralca Darko Cingesar in Gašper Marguč, krožni napadalec Borut Mačkovšek, Miha Zarabec in Jure Dolenec, slednjega je v obrambni inačici 6-0 menjal Vid Kavtičnik) je slabo začela tekmo in Rusi so povedli s 5 : 3. Slovenija je prvič prešla v vodstvo v 16. minuti (9 : 8), tri minute kasneje je prednost podvojila (11 : 9), nato pa so Rusi do konca polčasa spet ušli za dva gola.

Vujović je ob koncu prvega polčasa v ogenj poslal Jana Grebenca, ki se je dan pred tekmo pridružil reprezentančnim soigralcem, v začetku drugega pa tudi Marka Bezjaka in Blaža Janca. A slovenska igra je bila sprva še vedno dokaj statična, kar je bila voda na mlin izbrancem ruskega selektorja Dimitrija Torgovanova, ki pa so v nadaljevanju ob hitrejši slovenski igri zašli v težave.

Slovenija si je v 40. minuti priigrala dva gola prednosti (20 : 18), z dobro obrambo pa si je ustvarila številne protinapade in po treh zaporednih golih Janca ušla na pet golov (23 : 18). Rusi se po tem zaostanku niso pobrali, Vujovićevi izbranci pa so tekmo mirno pripeljali do konca. Najučinkovitejši v slovenski reprezentanci je bil Cingesar s šestimi zadetki.