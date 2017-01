Slovenci vzniknili iz pepela in junaško izbojevali bron

PARIZ – Sloveniji je uspelo! Slovenski rokometaši so namreč na svetovnem prvenstvu v Franciji v tekmi za bron z 31:30 (13:18) premagali Hrvaško in osvojili svoje drugo odličje na največjih tekmovanjih. Leta 2004 so na EP v Sloveniji postali podprvaki stare celine, tokratni bron pa je prvo slovensko odličje na svetovnih prvenstvih v kolektivnih športih. Hrvaška reprezentanca je v boju za tretje mesto v Parizu vodila že z osmimi zadetki razlike, nato pa je fantom slovenskega selektorja Veselina Vujovića uspel neverjeten zasuk in dvig iz pepela, utrujene in po visokem vodstvu psihično izklopljene Hrvate pa je z zadnjim zadetkom na tekmi dotolkel Borut Mačkovšek. Najboljši slovenski strelci v po dramatični plati epskem dvoboju so bili Gašper Marguč, Marko Bezjak in Darko Cingesar s po štirimi zadetki, za kroatske rokometaše jih je Luka Cindrić dal sedem. »Ob polčasu taktike nisem omenil z eno besedo, svoje varovance sem bolj opozarjal na njihovo brezsrčno in medlo predstavo. Od njih sem zahteval pravi boj na igrišču in dostojno zastopanje dresa z državnim grbom na prsih, kajti po polfinalni tekmi utrujeni Hrvati so nas v prvi polovici tekme pošteno zasenčili in pretekli ter nam v prvem polčasu zabili kar 18 golov, kar je bilo nedopustno,« je Veselin Vujović najprej priznal, da je tudi po poraznem prvem polčasu upal na preporod varovancev in končno zmago. »V zmago smo začeli verjeti šele, ko smo dosegli nekaj lahkih golov. Hrvati so zavoljo našega pritiska postajali vse bolj živčni. Imeli smo malce sreče, nekaj hrvaških strelov je zadelo okvir vrat, na površje je izplavala tudi njihova utrujenost po petkovi naporni polfinalni tekmi z Norvežani. Pred tekmo smo upali na tekmečevo utrujenost, ki pa se je povsem razkrila šele v končnici, ko smo uprizorili zares neverjeten zasuk,« je Črnogorec zaradi žlahtnega uspeha kazal brezmejno zadovoljstvo. »V prelomnih trenutkih dvoboja sem vedel, da moji varovanci potrebujejo dodatno energijo. S skupnimi močmi, veliko vlogo pri tem je odigrala tudi naša klop z rezervnimi igralci, ki je soigralce v polju neprestano spodbujala, smo dobili veter v jadra. Dosegli smo nekaj lahkih golov, na vseh frontah igre nam je steklo, povrnila se je naša vera v zmago. Na koncu smo naredili nekaj neverjetnega in izjemno sem zadovoljen. Kot igralec sem osvojil vse naslove, na reprezentančnem prizorišču pa je to zame prva trenerska kolajna in upam, da tudi ne zadnja,« je Veselin Vujović v svojem slogu ocenil preživeto športno dramo z veselim koncem.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«