Slovenci v Minsku pometli z Danci

MINSK – Slovenska hokejska reprezentanca je v tekmi 2. kroga olimpijskih kvalifikacij v Minsku za uvrstitev na OI 2018 v Južni Koreji premagala Dansko s 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Slovenija in Danska sta turnir v Belorusiji začeli z različnim uspehom. Slovenci so odpravili Poljsko s 6:1, Danci so v tekmi, ki so jo pred začetkom številni označili že kar za odločilno, izgubili z Belorusi z 2:5. Tudi zaradi poraza so bili Danci danes še nevarnejši, saj bi zanje še eden že pomenil dokončno slovo od olimpijskih sanj.

Te so jim nazadnje na njihovem domačem terenu odpihnili prav Slovenci, ki so leta 2013 slavili na podobnem tekmovanju v Vojensu. A pred današnjim dvobojem je bil ta uspeh le še lep spomin, tako kot zadnja medsebojna uradna tekma in zmaga Slovenije na SP 2015 v Ostravi, ki pa takrat Sloveniji ni pomagala, da bi ostala med elito.

Danes pa se je razpletlo sanjsko za Slovenijo, ki je Dancem po 8. februarju 2013, ko je bilo v Vojensu 2:1, tudi danes, 2. septembra 2016, zaprla vrata na OI.

Selektor Nik Zupančič in hokejisti so kljub zmagi proti Poljski in šestim zadetkom opozarjali, da bo danes ključna igra v obrambi in manj napak. Branilska stran Slovenije je bila zelo močna in tudi ključna za razplet tekme.

Danci so pričakovano napadli, toda vratar Gašper Krošelj, tekmo je končal brez gola in s kar 32 obrambami, je deloval zelo dobro. Pomagali so mu tudi branilci, tako da se je danski napad zaman trudil pred vrati tekmecev.

Kljub premoči pa so bili že v prvem delu bližje zadetku Slovenci. Sredi tekme je namreč hiter prodor izvedel Anže Kopitar, plošček se je po njegovem strelu odbil pred vrata, kjer ga je sprejel Žiga Pance, vendar je plošček nazadnje končal v vratnici.

Zato pa se je izid spremenil kmalu na začetku drugega dela. Strelec pa ni bil kdo od napadalcev, pač pa izkušeni branilec Sabahudin Kovačevič, ki je izkoristil napako ob podaji tekmecev, ki so zadeli Panceta, nato pa zadrsal pred gol in ukanil Frederika Andersena.

Danci so potrebovali kar nekaj časa, da so si opomogli. V 37. minuti pa so dobili nepričakovano veliko priložnost, potem ko so sodniki nalet Mitje Robarja na enega od tekmecev ob ogradi ocenili za nevarnega ter slovenskemu branilcu, do tedaj enemu najvidnejših in najboljših na ledu, izreki petminutno kazen in še kazen igre.

Slovenija je tako do konca tega dela in še v začetku zadnjega igrala le s štirimi, za nameček pa so pozneje nervozni Slovenci zaradi preveč igralcev na ledu dobili še dvominutno kazen. A vse skupaj je spodbudilo Slovence, ki so se pokazali kot izjemno borbeni v obrambi. Garali so pred Krošljem, ki je do konca tretjine ostal nepremagan.

Ko se je po minuti in pol iztekla kazen v zadnjem delu, so Slovenci lažje zadihali. Še vedno so bili izjemno trdni v obrambi, Danci pa vse bolj živčni. Šele v 43. minuti je imela Danska prvo izključitev na tekmi, prednosti igralca več pa Slovenija ni izkoristila.

Zato pa so Slovenci poskrbeli za nov šok med Danci v 50. minuti. Tako kot pri prvem zadetku je ob drugem nevarnost prišla od tam, kjer je niso pričakovali: tokrat v obliki lepe akcije četrtega napada, Anže Kuralt je lepo zaposlil Aleša Mušiča, ta pa je nato z natančnim strelom premagal danskega vratarja.

Lepo vodstvo 2:0 je pomenilo priložnost za mirnejši konec dvoboja, za Dance pa je bilo še bolj stresno po 56. minuti, ko se je zaradi trčenja soigralca poškodoval vratar Andersen, zamenjal ga je Sebastian Dahm.

Danska se je zavedala, da proti zbrani in odločni Sloveniji nima veliko možnosti. Dokončno pa je še zadnje izgubila v 58. minuti, ko je v prodor pobegnil ednini NHL-ovec na slovenski strani Kopitar ter s podajo v sredino izjemno natančno našel Jana Urbasa, ta pa je pod prečko spravil plošček v gol za končnih 3:0.

Ob večerni pričakovani zmagi Belorusije nad Poljsko se bosta tako za prvo mesto in OI 2018 v odločilni tekmi v nedeljo pomerili Slovenija in Belorusija.